Srbin rođen u Vukovaru odlukom šokirao cijelu srpsku javnost

Milan Mačvan (31) od ponedjeljka je bivši srpski profesionalni košarkaš.

On je za danas najavio važnu vijest, a u našem susjedstvu se počelo spekulirati kako će se trofejni igrač vratiti u Partizan. Ipak, Mačvan je šokirao cijelu srpsku javnost i putem Twittera poručio kako - prekida karijeru!

Moji najdraži prijatelji, moji dani profesionalnog igranja su gotovi. Moje bi srce vječno igralo košarku, ali nažalost koljena više ne mogu izdržati. Košarka mi je dala sve, a ja sam cijelog sebe dao košarci - poručio je.

My dearest friends, my days as a professional player have come to an end. My heart would play basketball forever but unfortunately my knees can’t take any more. Basketball has given me everything and I have given my whole self to basketball.