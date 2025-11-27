Naši Portali
OTVARANJE PROTIV RUMUNJSKE

Danas počinje Svjetsko prvenstvo rukometašica. Evo gdje ih možete gledati

Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
27.11.2025.
u 08:19

Rukometašice Hrvatske danas igraju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu, suparnik je Rumunjska

Rukometašice Hrvatske danas igraju prvu utakmicu u skupini na Svjetskom prvenstvu, koje se igra u Nizozemskoj i Njemačkoj. Prvi nam je suparnik Rumunjska, a naša je reprezentacija sve samo ne favorit. Brojne ozljede prorijedile su sastav hrvatske izabrane vrste pa je na Svjetsko prvenstvo otputovala izrazito mlada ekipa. Podsjećamo, zbog ozljeda Hrvatska je ostala bez kapetanice Katarine Ježić, ali i još dviju kružnih napadačica: Ane Debelić i Mije Brkić. Svjetsku smotru, nažalost, neće vidjeti ni Petra Marinović, Klara Birtić, Josipa Mamić i Kala Kosovac.

U Nizozemsku je tako otputovalo čak sedam igračica koje nikada nisu nastupale na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o Lei Zetović, Katji Vuković, Lani Jurini, Ivi Bule, Hanni Vuljak, Veroniki Babari i Emi Balaško. Nešto malo više iskustva s velikih natjecanja imaju tek nova kapetanica Dejana Milosavljević, Katarina Pavlović, Tina Barišić, Sara Šenvald i Kristina Prkačin.

Osim Rumunjske u skupini ćemo još igrati protv Japana i Danske – realno svaki će bod biti velik uspjeh. Plasman u drugi krug bit će prava senzacija i objektivnije je da ćemo igrati President kup, tamo gdje igraju zadnje reprezentacije iz svake skupine.

Ovo će biti deveti nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Najbolje ostvarenje hrvatske rukometašice imale su već pomalo davne 1997. godine kada su osvojile šesto mjesto. Od ostalih ostvarenja vrijedi spomenuti tek sedmo mjesto iz Brazila 2011. godine. Na dva posljednja natjecanja bile su slabe – 2021. godine zauzele su 18., a 2023. godine 14. mjesto.

Utakmica počinje u 18 sati, a izravan prijenos možete pogledati na kanalu RTL 2.
Ključne riječi
Svjetsko prvenstvo rukometašica rukomet Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

