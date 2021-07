Dan za povijest hrvatskog sporta! Sjajni nastupi naših sportaša na Igrama u ponedjeljak

1) Članica splitskog TK "Marjan", 23-godišnja Kninjanka Matea Jelić u finalu olimpijskog turnira u tekvondou do 67 kg svladala je Britanku Lauren Williams s 25-21 i tako osvojila 12. zlatno odličje pod hrvatskom zastavom na ljetnim olimpijskim igrama.

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

Jelić je u svom prvom olimpijskom nastupu na putu do finala svladala Haićanku Lauren Lee s 22-2, u četvrtfinalu Brazilku Milenu Titoneli s 30-9, da bi najmanje srebrno odličje osigurala 15-4 slavljem protiv Amerikanke Paige McPherson.

Zlato Jelić je najveći uspjeh za hrvatski tekvondo na olimpijskim igrama. Prije nje bronce su osvajale Sandra Šarić i Martina Zubčić u Pekingu 2008. te Lucija Zaninović u Londonu 2012.

2) Ni sat vremena prije nego što je Jelić osvojila zlato, njen klupski kolega 25-godišnji Splićanin Toni Kanaet osvojio je bronačno odličje u kategoriji do 80 kg i postao prvi muški osvajač olimpijske medalje za Hrvatsku u tekvondou.

U borbi za brončano odličje Kanaet je svladao Uzbekistanca Nikitu Rafaloviča sa 24-18. Nakon izjednačene prve runde koja je završila rezultatom 6-6, Kanaet je u drugoj stekao prednost od 15-8. Rafalovič je s dva udarca rukom početkom treće runde smanjio na 15-10, a kada je Uzbekistanac krenuo na sve ili ništa Kanaet ga je kaznio s dva udarca u tijeko i jednim u glavu kojima je osigurao pobjedu.

Kanaet je u prvom dijelu natjecanja svladao Španjolca Raula Martineza Garciju s 21-15, da bi u četvrtfinalu izgubio od kasnijeg finalista Rusa Maksima Hramtcova prekidom nakon druge runde. Prolaskom Hramčova do finala Kanaet je dobio priliku boriti se za broncu kroz repesaž u kojem je prvo svladao predstavnika Burkine Faso Faysala Sawadoga prekidom početkom treće runde zbog prevelike bodovne razlike (30-10).

3) Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u osminu finala olimpijskog turnira nakon što je u susretu 2. kola pobijedila treću tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabalenke sa 6-4, 3-6, 7-6 (3) nakon dva sata i 40 minuta igre. U odlučujućem setu Osječanka je nadoknadila zaostatak od 2-4 te odlično odigrala odlučujući 'tie-break' u kojem je povela 6-2 i iskoristila drugu meč-loptu.

Za plasman u četvrtfinale jedina hrvatska predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji teniskog turnira igrat će protiv Kazahstanke Jelene Ribakine, 20. na WTA ljestvici, koja je sa 6-2, 6-3 svladala Šveđanku Rebeccu Peterson.

4) Bez plasamana u osminu finala ostao je Marin Čilić koji je u susretu 2. kola izgubio od Španjolca Pabla Carreno-Buste sa 7-5, 4-6, 4-6 nakon dva sata i 25 minuta igre. Po jedan 'break' u svakom setu odlučio je pobjednika, a nakon što je slomio Španjolčev servis u 12. gemu prvog seta, Čilić do nove prilike nije uspio doći. Svoj je servis izgubio u petom gemu drugog i trećem gemu trećeg seta. Bio je to Čilićev peti dvoboj sa Carreno-Bustom u kojem je Španjolac po prvi put uspio pobijediti hrvatskog tenisača.

5) Čilić će imati priliku domoći se četvrtfinala u paru s Ivanom Dodigom, a u ponedjeljak su to već napravili prvi nositelji olimpijskog turnira Nikola Mektić i Mate Pavić. Najbolji par svijeta je tek u odlučujućem, produženom 'tie-breaku' uspio slomiti otpor Talijana Lorenza Musettija i Lorenza Sonega za konačnu pobjedu 7-5, 6-7 (5), 10-7, za što im je trebalo dva sata i četiri minute.

Mektića i Pavića u četvrtfinalu čekaju domaći predstavnici Ben McLachlan i Kei Nishikori koji su sa 6-3, 6-4 iznenadili 7. nositelje, Britance Jaimeja Murrayja i Neala Skupskog.

6) Jedriličar Tonči Stipanović zauzima drugo mjesto nakon prva tri plova klase Laser na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok jedriličarka Elena Vorobjeva drži šestu poziciju nakon četiri plova Laser Radiala. Srebrni iz Rio de Janeira otprije pet godina, 35-godišnji Stipanović je u ponedjeljak imao dobar dan upisavši šesto i treće mjesto. Posebno je dojmljiv bio njegov nastup u drugom plovu dana kada je nakon prvog okreta bio 34., da bi zatim odlično "pročitao" vjetar te se probio do sjajnog trećeg mjesta u cilju. Kako se nakon trećeg plova briše najslabiji rezultat, u Stipanovićevom slučaju to je 15. mjesto iz prvog plova u nedjelju, naš iskusni jedriličar se nalazi na drugom mjestu s devet bodova, kao i treći Cipranin Pavlos Kontides. Bolji je samo Finac Kaarle Tapper s pet bodova.

7) Vorobjeva (34) u ponedjeljak nije imala svoj dan, upisala je 13. i 41. ulaz. I dok je u prvom plovu uspjela popraviti slab start i 38. mjesto nakon prvog okreta, u drugom je stalno ostala na začelju flote. Srećom, to 41. mjesto joj se briše iz rezultata pa je sa 26 bodova još uvijek na vrlo dobroj šestoj poziciji. Vodi Norvežanka Line Flem Hoest sa sedam bodova, druga je Grkinja Vasileia Karachaliou s devet, a treća Dankinja Anne-Marie Rindom sa 14.

8) Hrvatski kanuist Matija Marinić nije se uspio plasirati u finale slaloma na divljim vodama. U polufinalu je ostvario 11. vrijeme, a u borbu za medalje plasirala su se najbolja desetorica. Mariniću je plasman u finale izmaknuo za 2.12 sekundi. Naš je kanuist u polufinalnoj utrci ostvario vrijeme od 107.94 sekunde, ali i uz jedan dodir vrata što mu je donijelo još dvije kaznene sekunde te njegov rezultat podiglo na konačnih 109.94 sekundi, dok je posljednje mjesto koje vodi u finale zauzeo Japanac Takuya Haneda sa 107.92 sekunde.

9) Hrvatska 20-godišnja boksačica Nikolina Ćaćić svoj je nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji do 57 kilograma okončala u osmini finala u kojoj ju je jednoglasnom odlukom sudaca svladala 12 godina starija Kanađanka Caroline Veyre. Veyre je bila bolja u sve tri runde, od samoga je starta bila aktivnija, uvjerljivo je dobila prvu rundu, da bi zatim mirno održavala stečenu prednost. Ćaćić je prva hrvatska boksačica koja je nastupila na olimpijskim igrama.

10) Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar oprostio se od olimpijskog turnira porazom od Slovenca Bojana Tokiča s 0-4 (9-11, 8-11, 9-11, 10-12). Pucar (25) je bio slobodan u 1. kolu, a u drugom je naletio na iskusnog, 40-godišnjeg Slovenca, koji je lako prošao u četiri seta. Tomislav je u prvom setu vodio s 9-7, ali ga je izgubio, a u preostala tri seta u svakom je bio blizu, no nije dobio nijedan.

