Ja sam Batman iz predgrađa, a kulen i slanina moj su genetski porok

Nakon što je predstavljen kao hrvatski sportski Superman, da bismo susreli veslača Damira Martina ipak nije bilo potrebno odletjeti do Kriptona već je bilo dovoljno otići do ŠRC-a Jarun gdje je naš najbolji skifist obavljao zadaću ambasadora nadolazećeg 35. Croatia Opena koji će se održati ovaj vikend u Zagrebu.

Minimalni trud je 95 posto

A kad je već riječ o usporedbi s nekim od superjunaka, a mediji za tim vole posezati, olimpijski doprvak sebe vidi ipak u koži nekog drugog filmskog heroja.

– Ako me baš morate usporediti s nekim takvim, onda ću vam reći da mi je draži Batman jer on nije rođen sa supermoćima već je do njih došao radom, ali, doduše, i novcem. On je iz bogate obitelji pa si je platio najbolje trenere odnosno nekog svog Kuterovca, pa ja za sebe mogu reći da sam Batman iz predgrađa.

Ljude koji su ga testirali u manchesterskom sportskom institutu oduševili su Damirovi rezultati koje uzdižu na razinu iznad ljudske, no skromni sportaš ipak spušta loptu na zemlju.

– Da su testirali bilo koga od finalista Olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva, rezultati bi bili vrlo slični jer mi veslači prednjačimo po omjeru snage i izdržljivosti i svega što smeta jedno drugom. Naime, mogu reći da smo mi veslači i snažni i izdržljivi, a jako malo sportova ima potrebe za takvim performansama. U našem sportu sve to morate uskladiti. Ako pretjerate u jednom, patit će ono drugo.

No, zato su veslači među vodećim sportašima po primitku kisika.

– Po apsolutnom smo možda i vodeći, a po relativnom bi ispred nas mogli biti biciklisti i skijaši trkači jer oni imaju puno manju masu. Možda će bahato zvučati, no veslači su najpripremljeniji sportaši na svijetu baš zbog specifičnosti zahtjeva u tom sportu. To vam je kao da Usain Bolt može sprintati šest minuta.

Nije moguće doći do te razine bez spartanskog rada. U veslanju je omjer rada i talenta puno veći u korist rada nego u drugim sportovima.

– To jest tako, no znajte da danas ne postoji vrhunski svjetski sportaš koji nije i jako talentiran i koji taj svoj talent kasnije nije razradio. Možda je nekada u nekim loptačkim sportovima to i bilo moguće, dok nisu toliko važne postale snaga i izdržljivost bez kojih je danas, baš kao i bez tehničkog majstorstva, nemoguće biti u svjetskom vrhu.

Kolika je za to potrebna žrtva?

– Ja to ne mjerim po kilometrima, brzinama, pulsu..., već po angažmanu na svakom treningu. A ako na treningu dajem po 80 posto, onda ne mogu očekivati napredak. Svaki moj trening mora biti barem na 95 posto angažmana jer samo me takav rad dovodi tu gdje jesam. Nije mi užitak izići van i napiti se, nego trenirati što je moguće bolje. Gušt mi je biti mamuran od treninga, a ne od alkohola.

Kako izgleda jedan radni dan takvoga sportskog Spartanca poput Damira?

– Najčešće imam tri treninga dnevno. Ujutro sat i pol teretane, a onda sat vremena veslanja. Nakon toga objedujem i odmaram se do 15 sati, a u 16 sam ponovo na jezeru i veslam sat i pol. Nekad, ako osjetim neko zasićenje, popodnevni veslački trening zamijenim biciklom, pri čemu ga vozim oko dva sata, a najviše volim otići do Pisarovine. Kada je lijepo vrijeme, jednak mi je gušt biti i na biciklu i na vodi, no kada je vjetar, manje mi smeta na biciklu. Ponekad morate odraditi i situacijski trening jer to je sport na otvorenom pa morate biti spremni na sve klimatološke uvjete pa tako i na kišu i valove na stazi.

Navečer masline, sir i slanina

Kao elitni sportaš, koliko pazite na prehranu?

– Na tom području mogao bih najviše napredovati. Ove sam zime pripazio na prehranu, posebice na kasne obroke koji su i najveća prijetnja, kako sportašima tako i običnom puku, pa je ovo prvi put da sam uspio zadržati dvoznamenkastu težinu. Obično bih na Croatia Openu veslao sa 100-102 kg, a sada sam na 97-98 kg.

Za bakine specijalitete kaže da su mu možda i jedini porok.

– S obzirom na to da sam rodom Vukovarac, ja to zovem hranom koja hrani moje gene, a to su kulen, kobasice, slanina, sirevi, kolači, kiflice... Ako večeram poslije 20 sati, a trudim se da to ne činim, onda su mi jedini obroci sir, masline i slanina. Pazim da navečer ne unosim ugljikohidrate jer njih sportaši trebaju više tijekom dana nego navečer. Zbog svega toga uveo sam dodatak prehrani brenda Multipower, jednog od vodećih u svijetu u suplementaciji sportaša.

Za trenutačno stanje svojeg tijela kaže da je bolje od onoga kojim je fascinirao ljude i manchesterskog laboratorija.

– Tada sam imao 18 posto potkožnog masnog tkiva, a sada ga imam oko 12 posto, a možda i manje. Za veslanje je idealno od osam do 12 posto jer ispod osam ne bi bilo dobro s obzirom na to da je mast neka vrsta skladišta iz kojeg vučete rezerve energije.