Dambrauskas još nema trofeje, ali ruši rekorde i ima priliku ući u odrabrano Hajdukovo društvo

Kako god završila ova sezona, u Hajduku se u njoj, makar brojčano (a to je ono što je trenerima sveto pismo), pisala povijest. Ispisivao ju je, a možda je još ispisuje litavski trener Valdas Dambrauskas, nominalno još uvijek kandidat za svoju treću dvostruku krunu. Prve dvije osvojio je sa Žalgirisom (2015., 2016.).

Posljednji Hajdukov trener koji se može pohvaliti tim dosegom je Ivan Katalinić u sezoni 1994./1995., kada je Valdas bio 18-godišnjak. Zanimljivost je i da je Dambrauskas prvi trener u Hajdukovoj povijesti (barem poslijeratnoj) koji nikada nije bio profesionalni nogometaš! Ili o tome nema pisanoga traga.

Slijedi vječita polemika

Valdas je, naime, s trideset godina, dakle 2007. godine, već bio trener Kingsbury London Tigersa, amaterskog engleskog kluba s bazom u Northwood Parku.

No vratimo se u Valdasovu sadašnjost i konstatirajmo ono čime će se i on pohvaliti, osobito ako ostane bez trofeja. Naime, Dambrauskas je najuspješniji Hajdukov trener u ligi 10 nakon 21 vođene utakmice s 48 osvojenih bodova ili 76 posto. Prvi do Litavca je Siniša Oreščanin s 45, slijede Carrillo s 42, Kopić i Burić (drugi mandat) s 41 bodom te Tramezzani s 40.

Osvoji li Valdas barem jedan trofej, ući će u odabrano društvo trofejnih trenera bijelih, uz Poklepovića (1 prvenstvo), Katalinića (2 prvenstva, 2 kupa, 3 superkupa), Vulića (prvenstvo, kup), Nadovezu (kup, prvenstvo), Štimca (prvenstvo), Blaževića (superkup) i Tudora (kup).

Ne osvoji li Litavac ništa, izazvat će vječitu polemiku poput one o vrsnome napadaču koji ulazi u šanse, a ne zabija golove; treba li mu honorirati to što je stalno u mat-poziciji pa će jednoga dana možda i proraditi ili naprosto treba pronaći drugoga koji će te šanse realizirati?

Valdasu u prilog idu i ove činjenice: Hajduk će (najvjerojatnije) prvi put nakon deset godina biti drugoplasiran u Hrvatskoj ligi, u svojemu 21 nastupu u tri utakmice nijednom nije bio poražen od Dinama (dapače, ima dvije pobjede) te je bijele prvi put nakon 2018. godine doveo do finala Hrvatskog kupa. Sve to dobra je podloga za sljedeću sezonu.

Valdas Dambrauskas uoči gostovanja Istre 1961 na Poljudu (subota, 19.05) održao je neuobičajeno kratku press konferenciju. Niti Valdas puno priča niti ga puno pitaju. Kad se sve ionako zna.

– Znamo koja je naša zadaća. Odraditi dobru utakmicu, uzeti tri boda, a onda ćemo vidjeti. Moramo napraviti ono što je u našim rukama – kazao je Dambrauskas.

U Puli ste izgubili dva boda, je li vam to dodatan motiv, bilo je pitanje... Podsjetimo, Hajduk je 6. ožujka u Puli odigrao 1:1, a da je tada zadržao vodstvo od 1:0, danas bi za Dinamom zaostajao samo dva boda.

– Ne znam razmišljaju li igrači o tome. Ja uživam gledati Istru. Veliki kredit njihovu treneru. Njihovo mjesto na ljestvici nije realno. Jako su opasan suparnik svakome. Moramo biti ozbiljni i fokusirani – dodao je Dambrauskas.

Bit će zahtjevno

Kad smo već kod Istre 1961, ona je ove sezone u Maksimiru odnijela dva boda i Dinamu odigravši 1:1 pa bijelima i plavima nekako dođe na isto.

– U subotu nas čeka zasigurno dobra utakmica protiv momčadi kojoj je ovaj susret veoma bitan. Bit će zahtjevno, no naši se igrači žele dokazati i vjerujem da nas također očekuje odlična atmosfera – izjavio je rekao je 38-godišnji Španjolac rođen u Urugvaju, inače najmlađi trener ove sezone u Prvoj HNL Gonzalo Garcia.

Na njega se nadovezao vezist pulske momčadi, 27-godišnji Španjolac Einar Galilea.

– Bit će to teška utakmica za nas, ali želimo završiti sezonu s dobrim osjećajima i pokazati što možemo. Svakako se nadamo super atmosferi i iskustvu – istaknuo je Galilea.

Hajduk već sada ima dvadeset pobjeda u prvenstvu u ovoj sezoni, što je izjednačenje najboljega učinka u ligi 10, koji se dogodio u sezoni 2016./2017. No pred bijelima su još dvije utakmice, pa i u toj kategoriji ova sezona može biti rekordna. Hajduk je od Istre 1961 na domaćem terenu posljednji put bio poražen 4. svibnja 2014. godine (0:1).

