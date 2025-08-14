Đalović uputio žestoku poruku: Porazit ćemo Dinamo i pokazati im tko je gazda

Rijeka u subotu, 16. kolovoza od 21 sat, dočekuje Dinamo u 3. kolu SuperSport HNL-a. Nakon pobjede protiv Shelbournea kojom su osigurali prvi ovosezonski cilj i europsku jesen na Rujevici, Bijeli će u domaćem prvenstvu tražiti novu potvrdu rezultata protiv Modrih, koji su u odnosu na prošlu sezonu znatno promijenili momčad i na otvaranju prvenstva zabilježili dvije uvjerljive pobjede.

"Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet. Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati", izjavio je Radomir Đalović.

Iako je raspored gust, Đalović i njegov stožer već su analizirali Dinamo. "Gledali smo njihove utakmice protiv Vukovara i Osijeka. Puno novih igrača, s dobrim trenerom. Puno su uložili u momčad, doveli Belju. Nova su i kvalitetna momčad koju smo analizirali, ali naglašavam da je bitno kakvi ćemo mi biti. Treba nam dobra energija, pobjeda iz Irske puno će značiti za samopouzdanje. Očekujem punu Rujevicu, strašnu atmosferu, da napravimo pravi rezultat i da pokažemo da smo na Rujevici mi gazde", dodao je.

Rijeka je prošlih tjedana bila pod pritiskom i pitanje je hoće li igrati tečnije. "Bili smo opterećeni, htjeli smo Europu. Posebno poslije dva trofeja, to nam je nedostajalo. Protiv Shelbournea smo bili odlični, ja još jednom čestitam momcima. Pao je jedan pritisak, vjerujem da ćemo biti bolji. Očekujem punu Rujevicu i dobar Dinamo, a mi da budemo bolji", rekao je trener Rijeke.

Što se tiče ozljeda, Đalović je izjavio: "Vidjet ćemo što je s Radeljićem i Majstorovićem. Škorić je ozlijeđen od prije, i to je to. Janković je tu, Fruk je tu. Ja se nadam da će biti tu što duže".

Utakmicu je najavio i Toni Fruk: "Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da se na Rujevici ipak nas nešto pita i da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu. Vidim da su već nakon dva kola počeli zaključci tko bi gdje trebao biti, kao i prošle godine. Onda su svi na kraju znali da će Rijeka biti prva. Nakon Europe i ostvarenog cilja bit će nam puno lakše igrati, s manjim teretom i puno većim samopouzdanjem. Kada ti dolazi Dinamo daješ svoj maksimum i želiš pokazati da si bolja momčad", izjavio je Fruk.