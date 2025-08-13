'Bit će opasno ako…' Trener Hajduka poslao upozorenje uoči ključne europske utakmice

Hajduk će u četvrtak u 20:45 na stadionu Air Albania u Tirani odigrati uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Splićani u Albaniju dolaze s prednošću 2:1 iz prvog susreta na Poljudu te ulogom favorita i u ovom dvoboju. Momčad Gonzala Garcije nalazi se u nizu od četiri uzastopne pobjede u domaćem prvenstvu i europskim kvalifikacijama, uz jedan ovosezonski remi. Bez poraza će pokušati nastaviti i nakon gostovanja u Tirani, čime bi osigurala prolaz u idući krug natjecanja. Susret su na konferenciji za medije najavili trener Garcia i Adrion Pajaziti.

"Bit će teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika. Ako ne budemo radili svoj posao, bit će opasni. Nadam se da ćemo početi s dobrim intenzitetom. Mislim da je prva utakmica bila dobra. U nekim trenucima nismo bili dobri, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s više golova razlike. Možemo neke male stvari raditi bolje", kazao je trener Hajduka.

"U Europi ništa nije lako. Mi smo tek na početku jednog procesa. Protiv Zire smo primili gol iz mrtvog kuta, protiv Dinama smo primili autogol, ali vratili smo se oba puta. Bitno je igrati kako želimo. Imamo otvoren sastav. Na nekim pozicijama neki igrači dobivaju previše minuta. Pokušavam rotirati, ali ne mogu na svim pozicijama", smatra Garcia pa dodaje:

"Neki igrači su nam preopterećeni. Naporno radimo i natječemo se jer to je naša obaveza. Naša krila se poboljšavaju i sretan sam zbog toga. Dobili smo i Rebića pa postoji konkurencija na tim pozicijama."

"Ovo je poseban osjećaj za mene. Igram doma. Moja obitelj će biti tu. Jako sam uzbuđen. Osobno sam igrao dobro u prošloj utakmici, ali ima stvari koje želim popraviti. Igrat ćemo na sjajnom stadionu. Navijači su čudesni. Mi Albanci smo domoljuban narod. Bio sam ponosan dok sam igrao ovdje. S kim god igramo, pokušavamo nametnuti svoj ritam. Analiziramo sami sebe i pokušavamo se popraviti. Spremni smo za penale ako se dogode. Ali nadam se da neće do njih doći. Ako bude trebalo pucati, dobrovoljno ću se javiti", rekao je Pajaziti.