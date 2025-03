Dalićevim čudima ne nazire se kraj: Pazite što je sada napravio, ovo zaslužuje duboki naklon

Za početak upozorenje: reprezentacija Francuske dva je puta u svojoj povijesti nastupila u eliminacijskim utakmicama uoči velikih turnira, i u oba ta stresna ispita bila je pobjednica. U dodatnim kvalifikacijama za SP 2010., Francuska je, uz pomoć Henryjeve ruke, izbacila Republiku Irsku s 1:0 u Dublinu i 1:1 u Parizu, a – ovo je osobito važno za ovu priču – u doigravanju za SP 2014. u prvoj utakmici bila je glatko poražena 0:2 od Ukrajine u Kijevu 0:2, a potom u uzvratu na St. Denisu pregazila Jarmolenka, Konopljanku i društvo s 3:0. Tu je utakmicu majstorski pripremio i vodio izbornik Didier Deschamps. Upravo ovim epskim preokretom, koji je tada bacio naciju u ekstazu, Francuzi će se hraniti sljedeća dva dana, do početka uzvrata s Hrvatskom.

Idemo dalje: Didier Deschamps, najuspješniji francuski izbornik u povijesti – svjetski prvak i doprvak, europski doprvak, te pobjednik Lige nacija – s klupe tricolora vodio je 167 utakmica. U njima ima 106 pobjeda i 30 poraza od 21 reprezentacije; Njemačka ga je pobijedila četiri puta, Španjolska triput, a po dva puta Danska i – Hrvatska. I ne samo to; Deschamps je kao izbornik drugi put suočen s nekada nezamislivom pojavom – da je protiv neke reprezentacije ostao bez pobjede u tri utakmice zaredom. Te reprezentacije su Danska i – Hrvatska. S tim da je negativan niz protiv Danaca prekinut na SP-u 2022., pobjedom 2:1.

Pa kad smo već kod toga, slavnog Deschampsa po dva puta pobijedila su trojica izbornika: Nijemac Löw, Danac Hjulmand i – Hrvat Dalić. Hjulmand i Dalić svladali su DD-a u utakmicama Lige nacija, trećeg najprestižnijeg natjecanja nacionalnih momčadi, te su zajedničkim snagama 2022. godine zapriječili Deschampsu i Francuzima plasman na Final Four, dok je Dalić sada na najboljem putu da to učini još jednom. Pa ako se to dogodi, bio bi mu to drugi Final Four, što su ostvarili još i Nizozemac Koeman i Talijan Mancini, na putu je Španjolac De la Fuente, možda se posreći i Španjolcu Martinezu na klupi Portugala, a već je tamo bio s Belgijom.

Svi ovi komadići mozaika samo učvršćuju sliku o Zlatku Daliću kao jednom od najznačajnijih nogometnih izbornika današnjice, na čelu reprezentacije u čijoj državi već 46 godina nije izgrađen stadion kapaciteta većega od 15 tisuća mjesta, u čijoj se prvoj ligi i dalje igra na negrijanim travnjacima i grbavicama, a istaknuti klubovi u Europi ispadaju od Moldavaca, Kazahstanaca, Slovaka, Azerbajdžanaca, Slovenaca, čak i od Maltežana. A, eto, dvojica igrača iz te i takve lige, Baturina i Sučić, uz puno Dalićevo povjerenje sudjelovala su u pobjedi Hrvatske nad svjetskim doprvakom. Čuda koja se događaju u Dalićevoj eri nikada nisu bila za jedan dan. Ona kontinuirano traju već sedam i pol godina, i ne nazire im se kraj. Iz tog kuta gledanja izbacivanje Francuza možda i ne bi bila senzacija, jer Hrvatska je s Dalićem odavno pretplaćena na najviše domete.

Krenimo samo od Francuske. Dakle, Hrvatska je u lipnju 2022. godine Francusku pobijedila prvi put nakon tri uzastopna poraza, i to u njezinu hramu na St. Denisu. U toj je utakmici Hrvatska bila lišena pomoći Perišića, a Dalić je bio "izmislio" Erlića, Juranovića na lijevom beku, branio je Ivušić, u napadu je igrao Brekalo. Napad Francuza predvodili su Benzema i Mbappé. Bila je to prva pobjeda Hrvatske nad Francuskom u desetom pokušaju, i zgodan dodatak izvanrednoj Dalićevoj seriji. Naime, Hrvatska je u Dalićevoj eri razbila još tri prokletstva pobijedivši po prvi put još i Škotsku, Brazil i Portugal. Također, kada se tome doda kako je Dalić s vatrenima po jednom srušio Englesku, Španjolsku i Argentinu, tada u riznici ima ukupno šest pobjeda nad svjetskim prvacima. Te još tri nad europskim prvacima; Grčkom, Danskom i Portugalom.

Dalićeva trenerska veličina izvorište ima u njegovoj gotovo predvidivoj jednostavnosti, čak konzervativnosti. Tako će naš izbornik gotovo sedam godina nakon finala Svjetskog prvenstva u prvih 11 Hrvatske protiv Francuske još uvijek imati čak šestoricu igrača koji su bili u zapisniku epske moskovske bitke, Livakovića, Ćaleta-Cara, Modrića, Kovačića, Kramarića i Perišića, mladiće s prosjekom godina čak 32.6! Dapače, njima je beskompromisno pridodao još i 33-godišnjeg Budimira.

I opet, uza svu svoju lojalnost seniorima, Dalić pronalazi savršeni balans u generaciji Z: Šutalu je 25 godina, Stanišiću 24, Gvardiolu 23, Baturini 22, Sučiću i Ivanoviću 21. Generacijski procjep u reprezentaciji, u kojoj postoji takav međusobni respekt igrača – uspostavljen upravo u Dalićevoj eri – ne predstavlja prepreku izvrsnosti izvedbe na travnjaku. Dapače, najmlađi u svlačionici, Franjo Ivanović, kao u Boga gleda u 18 godina starijeg Modrića, a kapetan – ne dopuštajući si da ga nadobudni klinci pretrčavaju – na svakom treningu još uvijek upire punom snagom. Dalić mu takav pristup i spremnost velikodušno honorira: u pet od sedam nastupa za Hrvatsku nakon Eura Luka Modrić na travnjaku je proveo po 90 minuta.