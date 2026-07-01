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OPERACIJA 'PORTUGAL'

Dalić skriva karte za Portugal, a evo tko bi mogao biti najveća žrtva promjena u udarnoj postavi

SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Tomislav Dasović
01.07.2026.
u 17:29

"Nagađa se da će Dalić ostati dosljedan formaciji koja je donijela pobjedu nad Ganom u Philadephiji, s time da, kako čujemo, postoji dvojba oko centralnog napadača", otkrio je novinar Večernjeg lista.

Novinar Večernjeg lista Tomislav Dasović nalazi se u Torontu, gdje prati posljednji trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči dvoboja protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Kako je istaknuo, pripreme za utakmicu odvijaju se u optimalnim, gotovo idealnim uvjetima.

– Trening je otvoren 15 minuta za medije, a nakon toga slijedi zatvoreni dio u kojem će se uvježbavati formacija za odlučujuću bitku s Portugalcima u Torontu – izvijestio je Dasović. Dodao je da su svi igrači reprezentacije izborniku Zlatku Daliću na raspolaganju. – Sastav za Portugal drži se u tajnosti, možemo ga samo nagađati. Nagađa se tako da će Dalić ostati dosljedan formaciji koja je donijela pobjedu nad Ganom u Philadephiji, s time da, kako čujemo, postoji dvojba oko centralnog napadača – otkrio je novinar Večernjeg lista.

Da podsjetimo, Hrvatska je plasman u nokaut-fazu izborila nakon što je skupinu s Ganom, Engleskom i Panamom završila na drugom mjestu. U posljednjem susretu grupne faze Vatreni su svladali Ganu 2:1. Petar Sučić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 31. minuti, Gana je izjednačila preko Luckassena u 73., a junak pobjede bio je Nikola Vlašić koji je deset minuta kasnije glavom pogodio za konačnih 2:1 i veliko slavlje hrvatske reprezentacije.

Ranije su hrvatski mediji istaknuli da bi Hrvatska protiv Portugala mogla zaigrati s istih 11 igrača koji su započeli utakmicu protiv Gane. To bi značilo da bi najveće iznenađenje iz tog dvoboja moglo postati novi plan izbornika Zlatka Dalića i za susret s Portugalom. Joško Gvardiol ponovno bi mogao ostati na klupi, dok bi Nikola Vlašić, junak pobjede nad Ganom, zadržao svoje mjesto u početnoj postavi. Hrvatska je protiv Gane zaigrala u sustavu 4-2-3-1, a početnih 11 činili su: Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, Baturina, Petar Sučić – Budimir.

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SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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