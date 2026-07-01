UŽIVO Šokantan početak za Engleze u Atlanti, Kongo vodi 1-0

Sjajno je glavom pucao Bellingham iz blizine, no Mpasi još bolje brani.
Konsa se našao u dobroj poziciji nakon ubačaja s desne strane, pucao je ali lopta odlazi pored gola.
Žuti karton za Sadikia.
Igra se nastavlja.
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Pauza za osvježenje.
Žuti karton za Bellinghama.
Dobro je sad ubacio u šesnaesterac Marcus Rashford, no golman Mpasi je bio spreman i boksao tu loptu.
Igrači Engleske pokušavaju stvoriti višak brzim dodavanjima.
Gol! DR Kongo vodi 1-0. Strijelac je Cipenga.
Engleska se za sad ne uspijeva nametnuti posjedom, upravo suprotno.
Englezi vrše pritisak na zadnju liniju Konga.
Utakmica je počela.
Reprezentacije Engleske i DR Konga odmjerit će snage na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti, u susretu koji donosi borbu za plasman među 16 najboljih momčadi turnira. Engleska je grupnu fazu završila na prvom mjestu skupine L, ostvarivši dvije pobjede i jedan remi, te tako potvrdila status jednog od favorita natjecanja. DR Kongo je natjecanje prošao kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, osvojivši četiri boda u grupnoj fazi. Pobjednik večerašnjeg ogleda ide na Meksiko.
Komentara 5
Ajmo Kongo neka ispadnu kolonijalisti.
Pickford vrijedi k'o 3 Livakovića. A da 3 Livakovića stanu na gol tko bi im zabio!?! :-)
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Di nalaze ove komentatore, kaj više ni malo kriterija nema o nekakvom tonu, boji glasa, izgovoru… ovaj je zapljuval mikrofon već nakon minute, strašno, glavno da ne prestaje mljet svakave bedastoće