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UŽIVO Šokantan početak za Engleze u Atlanti, Kongo vodi 1-0
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VL
Autor
Večernji.hr
ENGLESKA - DR KONGO

UŽIVO Šokantan početak za Engleze u Atlanti, Kongo vodi 1-0

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
BERNADETT SZABO/REUTERS
01.07.2026. u 17:57
Tekstualni prijenos utakmice šesnaestine finala SP-a između Engleske i DR Konga možete pratiti na portalu Večernji.hr
Engleska
0-1
DR Kongo
Cipenga 7'
1/16 finala SP-a, 18:00, Atlanta, Georgia
30'

Sjajno je glavom pucao Bellingham iz blizine, no Mpasi još bolje brani.

28'

Konsa se našao u dobroj poziciji nakon ubačaja s desne strane, pucao je ali lopta odlazi pored gola.

Žuti karton
27' (Žuti karton )

Žuti karton za Sadikia.

26'

Igra se nastavlja.

23'

Pauza za osvježenje.
Žuti karton
19' (Žuti karton )

Žuti karton za Bellinghama.

17'

Dobro je sad ubacio u šesnaesterac Marcus Rashford, no golman Mpasi je bio spreman i boksao tu loptu.

12'

Igrači Engleske pokušavaju stvoriti višak brzim dodavanjima.

Gol
7' (Gol)

Gol! DR Kongo vodi 1-0. Strijelac je Cipenga.

6'

Engleska se za sad ne uspijeva nametnuti posjedom, upravo suprotno.

3'

Englezi vrše pritisak na zadnju liniju Konga.

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela.

Sastavi:

Engleska: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice, Bellingham - Madueke, Rashford - Kane

DR Kongo: Mpasi Nzau - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Moutoussamy, Sadiki - Mbuku, Mukau, Cipenga - Wissa

Reprezentacije Engleske i DR Konga odmjerit će snage na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti, u susretu koji donosi borbu za plasman među 16 najboljih momčadi turnira. Engleska je grupnu fazu završila na prvom mjestu skupine L, ostvarivši dvije pobjede i jedan remi, te tako potvrdila status jednog od favorita natjecanja. DR Kongo je natjecanje prošao kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, osvojivši četiri boda u grupnoj fazi. Pobjednik večerašnjeg ogleda ide na Meksiko.

Komentara 5

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OS
Ostrež
18:01 01.07.2026.

Di nalaze ove komentatore, kaj više ni malo kriterija nema o nekakvom tonu, boji glasa, izgovoru… ovaj je zapljuval mikrofon već nakon minute, strašno, glavno da ne prestaje mljet svakave bedastoće

OT
otrovnijezik
18:24 01.07.2026.

Ajmo Kongo neka ispadnu kolonijalisti.

Avatar white socks
white socks
18:13 01.07.2026.

Pickford vrijedi k'o 3 Livakovića. A da 3 Livakovića stanu na gol tko bi im zabio!?! :-)

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