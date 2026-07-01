UŽIVO Šokantan početak za Engleze u Atlanti, Kongo vodi 1-0

ISTEKAO MU UGOVOR

Luka Modrić od danas je igrač bez kluba, Fabrizio Romano objavio što će naš kapetan učiniti

- O budućnosti će odlučivati nakon Svjetskog prvenstva. Sad se samo želi usredotočiti na nadolazeće utakmice s Hrvatskom, a nakon toga će odlučiti ostaje li u Milanu, izabrati neki drugi projekt ili se umiroviti, što je također opcija. Modrić će o tome razmisliti kasnije, fokus je sada u potpunosti na snu i legendarnim izvedbama za Hrvatsku - rekao je Romano.