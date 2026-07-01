Srpskog komentatora pitali navija li za Hrvatsku, njegov odgovor mnoge šokirao

Poznati srpski sportski komentator Dejan Anđus izazvao je brojne reakcije u regionalnoj javnosti nakon što je otvoreno govorio o tome za koga navija na aktualnom Svjetskom prvenstvu. Anđus je, gostujući u emisiji na televiziji Pink, poručio kako ne podržava stav dijela navijača u Srbiji koji nakon ispadanja svoje reprezentacije počinju navijati za susjedne zemlje.

"Uvijek navijam protiv Bosne i Hrvatske u svim sportovima kao navijač Srbije. Ne priznajem to licemjerje pa, budući da nas nema, da navijam za Hrvatsku ili BiH. Što bih navijao za njih ako nema nas? Poštujem ih i cijenim, ali kao navijač Srbije želim da propadnu naši rivali", rekao je Anđus.

Dodao je kako na ovom Mundijalu podržava reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Portugala. "Navijam za Ameriku i Portugal. Kao navijač Barcelone prezirem Ronalda, ali želim da postigne dva gola Hrvatskoj", kazao je srpski komentator, koji je i ranije bio poznat po oštrim i provokativnim javnim istupima.

Da podsjetimo, Hrvatska je posljednjih godina izgradila status jedne od najstabilnijih reprezentacija svijeta, a na posljednja dva svjetska prvenstva osvojila je srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. Na ovogodišnjem SP-u prošla je u šesnaestinu finala kao druga u skupini, a ondje će igrati protiv Portugala. Bosna i Hercegovina također je ispisala povijesnu stranicu plasmanom na svoje drugo Svjetsko prvenstvo. Prošla je i grupnu fazu prvi put u svojoj povijesti, a ondje će čeka reprezentacija SAD-a.