Dalić riješio sve dvojbe: Otkriven sastav Hrvatske za susret s Danskom!

Pred hrvatskim nogometašima večeras je utakmica istine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Naši dečki dosad su odigrali fenomenalno, zbog čega ih čak i svjetski mediji vide kao jednog od glavnih favorita, ali danas sve to moraju potvrditi.

Danska je neugodan protivnik, u posljednjih 18 utakmica ne zna za poraz, ali ždrijeb je mogao biti i teži. Jer, koliko god ih moramo respektirati, toliko moramo biti svjesni da smo mi ipak kvalitetniji.

- Ispred nas je veliki ispit, ali vrijeme je da ova generacija prijeđe tu prvu prepreku na kojoj smo dosad stalno padali, još od 2008. godine. Sposobni smo to napraviti. U skupini smo igrali fenomenalno, ali to treba zaboraviti, odnosno pokušati prenijeti i na ovu utakmicu, izjavio je u najavi susreta kapetan Luka Modrić.

I izbornik Dalić, koji u Rusiji sjajno vuče konce, svjestan je da je ovo nešto sasvim drugačije nego ono u skupini. Tu nemaš pravo na kiks.

>>Pogledajte večernji pressing s Marijem Stanićem

[video: 25594 / ]

- U skupini smo igrali sjajno, ali to ništa neće značiti ako to ne potvrdimo protiv Danske. Tri pobjede u skupini daju nam sigurnost i samopouzdanje, ali na to se više ne možemo stalno vraćati, rekao je Dalić pa pohvalio svoje igrače.

- Sve ovo što se događa je zasluga igrača. Izbornik može malo pomoći, ali igrači su glavni.

Hrvatska nakon dugo godina ima sve što je potrebno za veliki rezultat. Igrači su kvalitetni, senatorima su se pridružili i mladi lavovi željni dokazivanja, a atmosfera među njima je odlična. Tu je i sjajni izbornik Dalić koji radi logične poteze, a koji se očito okružio sjajnim ljudima jer dosad smo sjajno skautirali naše protivnike i pripreme za utakmice u taktičkom smislu bile su na visokoj razini.

Dalić ima svoj sastav, uglavnom se tu radi o jednoj ili dvije zamjene, a sve ovisi o protivniku. Jedino je protiv Islanda, u utakmici koja se igrala kad smo već prošli skupinu, dao priliku gotovo svima, što se također ispostavilo kao odličan potez.

Sada se ipak vraćamo na onaj njegov sastav, a jedina dvojba bila je staviti Brozovića, koji je protiv Argentine sjajno zatvorio Messija, ili Badelja, igrača utakmice protiv Islanda. Odluka je, prema posljednjim informacijama koje imamo iz Rusije, pala na Broza.

[video: 25581 / ]

Tako da bi sastav za Dansku trebao biti:

Subašić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić - Rakitić, Brozović - Rebić, Modrić, Perišić - Mandžukić.

I za kraj samo jedna napomena. Čak osmorici igrača prijeti drugi žuti karton. I zato, vjerujemo li u prolaz, moramo biti oprezni protiv Danske...