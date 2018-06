Riječi uglednog svjetskog lista o vatrenima odjeknut će u Hrvatskoj!

Hrvatska nogometna reprezentacija pravi je hit na Svjetskom prvenstvu. Tri pobjede u tri nastupa i prvo mjesto u 'skupini smrti' naše su lansirali visoko, zbog čega su prema osvojenim bodovima do 28. lipnja skočili na treće mjesto Fifine ljestvice.

Naši su zaista odigrali fenomenalno do sada, a predvodio nas je kapetan Luka Modrić koji igra najbolji turnir u karijeri. Proglašen je najboljim igračem dosadašnjeg dijela SP-a, a jedino mi imamo dva igrača u idealnoj momčadi.

No, pred nama je utakmica protiv Danske i moramo ostati na zemlji, što Dalić odlično radi. Niti jednom nije poletio i cijelo vrijeme to prenosi na igrače.

- Mi nemamo pritisak od drugih već od samih sebe. U skupini smo igrali sjajno, ali to ništa neće značiti ako to ne potvrdimo protiv Danske. Tri pobjede u skupini daju nam sigurnost i samopouzdanje, ali na to se više ne možemo stalno vraćati, rekao je Dalić pa dodao da mu ipak godi što se lijepo piše o vatrenima.

A jednu takvu lijepu priču napisao je i ugledni Guardian. U rezimeu prvog dijela natjecanja Hrvatsku su stavili na drugo mjesto. Na vrhu im je Brazil za kojeg kažu da vjerojatno ima najbolju momčad, ali da su dosad igrali s pola gasa, iako ih je prikazanim najviše oduševila Hrvatska.

"S obzirom na način na koji su prošli kroz najtežu skupinu, Hrvatska je zapravo najbolja momčad turnira. Rijetko su bili spektakularni, ali izgledali su skladno i organizirano, a najsvjetliji trenutak bila im je visoka pobjeda nad Argentinom. njihov susret sa Španjolskom u četvrtfinalu nama se čini vrlo izglednim. Momčad Zlatka Dalića napravit će nešto posebno", napisali su u Guardianu.