Modrić: Vrijeme je da ova generacija konačno to napravi

Hrvatska nogometna reprezentacija u Nižnjem Novgorodu odradila je posljednju konferenciju za medije uoči sutrašnjeg susreta s Danskom u osmini finala Svjetskog prvenstva. Javnosti su se obratili izbornik Zlatko Dalić te kapetan Luka Modrić.

- Do sada smo odigrali sjajno u skupini i sada moramo tu igru prenijeti na Dansku. Vrijeme je da ova generacija napravi iskorak i ja vjerujem da smo sposobni to napraviti. Vjerujem da ćemo uspjeti prebroditi prvu prepreku koja nas čeka do našeg idućeg cilja - rekao je Modrić pa se osvrnuo na Eriksona:

- On je sjajan igrač i svjetska klasa. Iza sebe ima sjajnu sezonu u Tottenhamu i njihov je najvažniji igrač. No, pojedinac teško može sam, važno je kako će odigrati ekipa.

Susret je najavio i izbornik Dalić.

- Respektiramo Dansku, oni nisu izgubili u 18 utakmica i to govori o njihovoj kvaliteti. Čeka nas jako teška utakmica, ali sve ovisi o nama. Trebamo biti vrlo oprezni, ne srljati, ne juriti. Moramo čekati svoju šansu, bit će jako teško.

Sve se češće čuje da Hrvatska može osvojiti SP.

- Odigrali smo sjajno, ali to nam ništa neće značiti ako se ne potvrdimo protiv Danske.

Dalić je na kraju jednoj ruskoj novinarki obećao:

- Ako pobijedimo, obećavam da ću se kao turist vratiti ovdje.