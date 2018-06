Specijalac za Messija: Vrlo je izdržljiv, trči kao maratonac

Milan Badelj je sigurno najbolji pozicijski igrač naše reprezentacije, izuzetno cijenjen i u europskom nogometu, igrač koji je postao i kapetan Fiorentine. Milan je sjajno igrao protiv Islanda, s golom i asistencijom bio je prvo ime tog susreta.

No, i taj sjajni Milan Badelj zacijelo će morati s klupe gledati susret osmine finala Svjetskog prvenstva jer će, po svemu sudeći, prednost dobiti Marcelo Brozović.

[video: 25594 / ]

I koliko god nam je žao Badelja, toliko moramo biti sretni što imamo takve reprezentativce, vrhunske igrače.

Postao miran obiteljski čovjek

Dečko iz Okuja nedaleko od Velike Gorice počeo je graditi karijeru u svom selu, pa je preko Udarnika iz Kurilovca prešao u Hrvatski dragovoljac. Zbog nogometa napustio je i školu, pokazalo se da mu se isplatilo. Brzo je stigao do Lokomotive, potom i do Dinama, a završio je u milanskom Interu.

Bilo je svakojakih priča i pričica o njemu, igrao je promjenljivo, ali onda se smirio, postao obiteljski čovjek, i sam kaže da više ne izlazi, osim sa suprugom na večeru, da je prošao “onu fazu”. A za potpuni preporod dobrim je dijelom zaslužan i trener Intera Luciano Spaletti. Dosta mu je mijenjao pozicije i “otkrio” ga na mjestu zadnjeg veznog, na kojem je Broz počeo igrati konstantno i odlično.

– Marcelo je postao motor Intera – kazao je Spaletti o našem reprezentativcu koji je u travnju proglašen najboljim igračem mjeseca Serie A, a do kraja sezone dvaput je bio i igrač utakmice.

– Marcelo zapravo najviše voli igrati na toj poziciji, to mu je i bila želja, ali kako je riječ o igraču-multipraktiku, treneri su ga često stavljali na razne pozicije. Na toj je poziciji jako puno posla, ali njemu to nije problem, voli i može puno trčati. Odgovara mu ta pozicija bez obzira na to igra li momčad s jednim ili s dva zadnja vezna, jer s te pozicije može otići i naprijed – kaže Miroslav Bičanić, Brozovićev agent.

– Spaletti je mislio da najbolje mogu igrati na mjestu polušpice, ali to nije moja prirodna pozicija. I onda me u utakmici s Napolijem stavio na mjesto zadnjeg veznog, kad su dvojica-trojica igrača bila ozlijeđena. Nakon te utakmice, igrao sam do kraja sezone na svojoj poziciji. I to mi je najbolja sezona dosad – govorio je Marcelo prije početka SP-a.

Ta pozicija traži puno trčanja, ali trčanje Brozu nikad nije bilo problem.

[video: 25568 / ]

– U utakmici s Argentinom je ne samo sjajno pazio na Messija i lopte prema njemu nego i pretrčao kilometar više od drugog igrača koji je najviše pretrčao, a mislim da je to bio Rakitić. Rekord mu 17,8 kilometara, ali na kup-utakmici u 120 minuta protiv Juventusa. A u 90 minuta nerijetko pretrči više od 13 kilometara – dometnuo je Bičanić.

Do prije nekoliko mjeseci taj rekord držao je veznjak Olympiacosa Luka Milivojević koji je u 120 minuta pretrčao 16,8 kilometara, a Marcelo Brozović nadmašio ga je s tih 17,81 km!

Brozović je napravio velik posao u igri s Argentinom. Bio je zadužen za zaustavljanje Messija, a da je uspio pokazuje podatak da je u toj utakmici Messi sudjelovao u 31 od ukupno 133 akcije Argentine, što je manje od 25 posto. U prosjeku, Messi sudjeluje u 55 posto akcija Argentine. Dobro je igrao i protiv Nigerije kada je ušao zadnjih pola sata i u tom vremenu svih 25 dodavanja uspješno izveo. Sada ga svi očekujemo u sastavu za Dansku, iako je i izbornik rekao da mu je dosad prvi izbor bio Badelj.

Eriksenu lakše u Tottenhamu

A u utakmici s Danskom čeka ga novi težak posao – “desetka” Danaca Christian Eriksen. Nije isti tip igrača kao Leo Messi, to uostalom nitko nije, ali je glavni pokretač igre danske reprezentacije i očito je da će se njega morati zaustaviti, a to će biti prije svega posao Marcela Brozovića, ali i zadnje linije koja će morati malo izići i po potrebi “duplirati” Danca, sjajnog igrača Tottenhama.

– Eriksen je odličan, ali nije mu isto igrati u Tottenhamu i reprezentaciji. Ne podcjenjujem, ali držim da Tottenham ima bolje igrače pa je i njemu lakše – zaključio je Bičanić.

Brozovićeve defenzivne učinke protiv Argentine i Messija više i ne treba naglašavati, u Italiji, otkako je igrao na toj poziciji zadnjeg veznog, imao je posla s Miralemom Pjanićem, Khedirom i Mauidijem. Juventus je slavio 3:2, ali je Interu isključen igrač, nosio se i s Milinkovićem Savićem iz Lazija, sjajan je bio protiv Milana (0:0) noseći se s Bonaventurom i Kessieom... No, pustimo povijest, budućnosti je ime Eriksen i uvjereni smo da Dancu u nedjelju navečer u Nižnjem Novgorodu život uz Brozovića na travnjaku neće biti lagodan.