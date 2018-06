Procurio zanimljiv detalj o Modriću, vijest je već obišla svijet!

Luka Modrić trenutačno je jedan od najboljih nogometaša svijeta, što dokazuje i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Hrvatski kapetan, iza kojeg je sjajna sezona u kojoj se još jednom okitio europskim naslovom, Hrvatsku na Mundijalu vodi u pobjede.

Proglašen je najboljim igračem prvog kruga natjecanja, a naš uspjeh u daljnjem natjecanju uvelike će ovisiti o njegovoj inspiraciji.

>>Pogledajte Večernji pressing s Marijem Stanićem

Do sada smo odigrali sjajno u skupini i sada moramo tu igru prenijeti na Dansku. Vrijeme je da ova generacija napravi iskorak i ja vjerujem da smo sposobni to napraviti. Vjerujem da ćemo uspjeti prebroditi prvu prepreku koja nas čeka do našeg idućeg cilja - rekao je danas Modrić.

O njemu pišu svi svjetski mediji i zapravo je teško pronaći neki detalj o njemu za kojeg dosad nismo čuli, ali turski mediji otkrili su jednu zanimljivost. Točnije, otkrio ju je bivši hrvatski reprezentativac Milan Rapaić.

Otkrio je kako je Luka svojevremeno zamalo završio u Fenerbahčeu, a ta je vijest danas obišla gotovo sve svjetske medije. Luka je toliko zanimljiv da se i takav detalj prenosi u svim relevantnijim medijima.

- Uvijek tražim igrače za Fenerbahče, a znam ih puno koji bi mogli zaigrati za moj bivši klub. Tako sam svojevremeno Fenerbahčeu preporučio Luku Modrića. On je još bio mlad, igrao je za Dinamo i zamalo je došlo do tog transfera. No, samo godinu dana poslije uzeo ga je Tottenham koji je ponudio ogroman novac, prepričao je Rapaić.