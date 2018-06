Badelj se nada još minutama na SP-u, a Bradariću se ispunio san

Za šestoricu hrvatskih nogometaša utakmica protiv Islanda bila je debi na svjetskom prvenstvu. Prve minute na World Cupu upisali su Lovre Kalinić, Josip Pivarić, Duje Ćaleta-Car, Tin Jedvaj, Filip Bradarić i Milan Badelj.

Upravo su Kalinić i Badelj bili najbolji igrači utakmice. Badelj je i službeno dobio nagradu za igrača susreta, nakon što je postigao pogodak i upisao asistenciju, dok se Kalinić istaknuo s nekoliko sjajnih obrana u ključnim trenucima susreta.

- Po lijepom ću pamtiti debi na svjetskom prvenstvu. Bila je to teška utakmica. Možda ova utakmica nije imala značaj kao prve dvije, ali Island je igrao do kraja, do zadnje minute. Namučili su nas, ali smo zasluženo pobijedili - kazao je 29-godišnji Zagrepčanin koji je bio i na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014., ali nije upisao niti jedan nastup.

Na prve minute na najvećem svjetskom natjecanju morao je čekati još četiri godine i odmah se upisao među strijelce.

- Nadam se da ću odigrati još koju minutu na prvenstvu, ali na izborniku je da odluči tko će igrati - kazao je veznjak Fiorentine koji je do sada sakupio 39 nastupa u hrvatskoj vrsti.

Svoj posao odlično je odradio i vratar Lovre Kalinić.

- Bilo je dosta posla, znali smo da će biti puno ubačaja, nezgodnih ubačaja sa strane, ali smo pokazali pravi karakter, što nas krasi cijeli ovaj turnir - kazala je 'jedinica' belgijskog Genta.

Premda mu je to bila prva utakmica na svjetskom prvenstvu Kalinić nije odstupao od svoje rutine.

- Radio sam sve što radim i inače. Bio sam opušten, za mene je to bila utakmica kao i sve druge. Ne mogu se sada mijenjati jer je svjetsko prvenstvo - kazao je sa smiješkom.

U osmini finala hrvatsku vrstu očekuje Danska koja je u skupini C gledala u leđa Francuskoj.

- Imaju svoje kvalitete, ali ako ćemo imati pravi pristup kao na ove tri utakmice možemo se nadati velikom rezultatu - smatra s 201 cm najviši igrač svjetskog prvenstva u Rusiji koji je do sada sakupio 11 nastupa u dresu vatrenih.

U posljednjih pola sata susreta priliku je dobio i Filip Bradarić.

- Bio je to jedan od ljepših trenutaka u mojoj karijeri. Kao dječak sanjaš o nekim stvarima i ovo je jedan od najvećih snova, nastup na Svjetskom prvenstvu - kazao je veznjak Rijeke dodavši:

- Ovo mi je bio sasvim sigurno jedan od najljepših dana u životu.

Bradarić je ušao u igru kada se rezultat lomio.

- Ušao sam kada su Islanđani morali krenuti na sve ili ništa. Dobro smo sve odradili, a najvažnije je da smo pobijedili i da u ovako dobroj atmosferi nastavimo - poručio je 26-godišnji Splićanin kojem je ovo bio ukupno peti nastup za Hrvatsku.

Od hrvatskih igrača koji su prijavljeni za SP- u Rusiji još jedino nije nastupio treći vratar Dominik Livaković.

