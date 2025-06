Dalić otkrio što se stvarno događa u svlačionici! Evo što je s Modrićem: 'Razgovarali smo...'

Hrvatska je nogometna reprezentacija pobjedama protiv Gibraltara i Češke suvereno krenula prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. Izbornik 'Vatrenih' za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na prethodne dane reprezentacije.

"Sjajan, sretan, zadovoljan sa šest bodova i 12 golova, ali prije svega pristupom i odnosom igrača prema reprezentaciji. U ovom teškom ciklusu na početku šestog mjeseca znalo je biti gusto, ali ovaj put nemam primjedbi. Hvala navijačima u Osijeku, koji su pokazali zajedništvo. Imamo puno lijepih stvari“, rekao je Dalić u uvodu gostovanja.

"Fokus je samo na nama, mi moramo biti onakvi kakvi jesmo jer naša kvaliteta je veća nego naših suparnika. Pristup i dobri treninzi dali su nam pravo za optimizam. Vidio sam da to ide u dobrom smjeru i napravili smo veliki korak ka SP-u. Ništa nije gotovo, moramo biti još jači u rujnu“, dodao je osvajač triju medalja s Hrvatskom.

"Vratio se u formu, trebalo je vremena i strpljenja, trebalo je rada. Dali smo mu podršku i on nam je to vratio. Sve golove su dali stariji igrači. Imamo mlade igrače, ali oni ne bi mogli sazreti da nema ovih veterana“, odgovorio je na pitanje o Perišiću.

"Luka je primjer svim mladim igračima, ona asistencija je svojstvena majstorima. To može samo igrač koji sve vidi, a to je on. Očekujem ga još boljeg jer on to i sam od sebe očekuje. On sam odlučuje. Rekao je da će odraditi klupski SP. Znam da mu je motiv SP u Sjevernoj Americi. Ima puno ponuda, traže ga i on će sam odlučiti", osvrnuo se na Modrićev nastavak karijere.

"Idu k tome, ali sviđa mi se što Krama kaže da mu to nije cilj. Nama nije bitno hoće li to uspjeti, želimo samo na SP Moramo biti ozbiljni, kalkulacije se ne isplate, gurat ćemo kako guramo dosad. Nadam se SP-u i to je ono što želimo. Imamo pravo biti sretni i uživati u odmoru do rujna", prokomentirao je mogućnost da Kramarić i Perišić obore Šukerov rekord.

"Razgovarali smo s igračima jer reprezentacija ovisi o njima, ne miješam se puno u to, mogu im samo dati savjet, ali to je njihova privatna odluka. Želim da budu sretni, da imaju sportskog uspjeha i da se osiguraju“, zaključio je kada je u pitanju prijelazni rok i moguće promjene okruženja hrvatskih reprezentativaca.