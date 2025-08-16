VIDEO Dalićeva uzdanica vratila se u velikom stilu! Asistirao, zabio, a onda je uslijedila majstorija

Nakon iznimno teške i ozljedama isprekidane sezone, hrvatski reprezentativac Lovro Majer nije mogao zamisliti bolji početak nove natjecateljske godine. Prošla sezona bila je za zaborav; zbog teške ozljede gležnja i puknuća mišića propustio je čak 36 utakmica, upisavši skromnih 11 nastupa uz dva gola i jednu asistenciju. Stoga je prva službena utakmica sezone, u sklopu DFB Pokala protiv petoligaša Hemelingena, koju je Wolfsburg dobio s velikih 9:0, predstavljala idealnu priliku za novi početak i slanje snažne poruke novom treneru i navijačima. Majer je tu priliku iskoristio na spektakularan način, pokazavši svu raskoš svog talenta i dokazavši zašto nosi dres s brojem 10 u momčadi Wolfsburga. Njegova izvedba bila je motor koji je pokretao vukove od samog početka susreta, a njegova kreativnost i preciznost bile su previše za amatersku ekipu domaćina.

Wolfsburg je od prve minute nametnuo svoj ritam i pitanje pobjednika počeo rješavati već u ranoj fazi utakmice. Mrežu domaćina načeo je Moritz Jenz u 13. minuti, a samo minutu kasnije na scenu je stupio Lovro Majer. Hrvatski veznjak je sjajnom asistencijom pronašao Andreasa Skova Olsena, koji bez problema pogađa za 2:0 i time praktički gasi sve nade Hemelingena u moguće iznenađenje. Ta brza dva pogotka slomila su otpor domaćina, a Majer je nastavio dominirati sredinom terena, dirigirajući igrom svoje momčadi i konstantno tražeći pukotine u suparničkoj obrani. Njegova vizija igre i precizna lijeva noga bili su ključni u razbijanju organizacije niželigaša, što je bio samo uvod u ono što je slijedilo do kraja poluvremena.

ASISTENCIJU ZA 0:2 POGLEDAJTE OVDJE

Kruna sjajnog prvog poluvremena za 27-godišnjeg Majera stigla je u 38. minuti. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru domaćih, sudac je pokazao na bijelu točku, a odgovornost je preuzeo upravo hrvatski reprezentativac. Hladnokrvno i sigurno je realizirao jedanaesterac, poslavši vratara u jednu, a loptu u drugu stranu za uvjerljivih 3:0. Bio je to njegov prvi pogodak u novoj sezoni, kojim je na najbolji mogući način zaokružio svoju fantastičnu predstavu u prvih 45 minuta i postavio "točku na i" što se tiče prolaska u sljedeću rundu njemačkog kupa.

POGODAK ZA 0:3 POGLEDAJTE OVDJE

Ni u drugom poluvremenu Majer nije posustajao. Njegova glad za igrom i dokazivanjem bila je očita, a u 53. minuti upisao je i svoju drugu asistenciju na utakmici. Ovoga puta poslužio je mladog napadača Dženana Pejčinovića, koji postiže pogodak za 4:0. Nakon što je praktički sam riješio utakmicu s golom i dva ključna dodavanja, trener ga je odlučio poštedjeti daljnjih napora. U 59. minuti Majer je napustio travnjak uz zasluženi pljesak, zaključivši svoj prvi službeni nastup u sezoni na impresivan način.

ASISTENCIJU ZA 0:4 POGLEDAJTE OVDJE