Dalić je vatrenog obožavao, a sada je prekrižen. Izbornik je ovime svima poslao jasnu poruku

Veznjak Real Sociedada i hrvatski reprezentativac Luka Sučić neće se naći među reprezentativcima koje će Zlatko Dalić pozvati za rujanske dvoboje protiv Farskih otoka i Crne Gore. Odluka izbornika nije privremena, prema informacijama koje imaju SN, suspenzija bi se mogla produžiti i na sljedeće akcije Hrvatske reprezentacije.

Razlog se krije u događaju iz lipnja, kada je Sučić propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju. Tada je Sučić od izbornika zatražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio da mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o svojim prioritetima, odnosno reprezentaciji.

Sučić je prije njegove odluke razgovarao suigračima i kapetanom Lukom Modrićem. Modrić mu je tom prilikom rekao da on ne bi išao te ga podsjetio kako je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih nastupa za reprezentaciju.