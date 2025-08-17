Naši Portali
SLUČAJ IZ LIPNJA

Dalić je vatrenog obožavao, a sada je prekrižen. Izbornik je ovime svima poslao jasnu poruku

Split: UEFA Liga nacija, utakmica izme??u Hrvatske i Portugala
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 20:37

Razlog se krije u događaju iz lipnja, kada je Sučić propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju.

Veznjak Real Sociedada i hrvatski reprezentativac Luka Sučić neće se naći među reprezentativcima koje će Zlatko Dalić pozvati za rujanske dvoboje protiv Farskih otoka i Crne Gore. Odluka izbornika nije privremena, prema informacijama koje imaju SN, suspenzija bi se mogla produžiti i na sljedeće akcije Hrvatske reprezentacije.

Razlog se krije u događaju iz lipnja, kada je Sučić propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju. Tada je Sučić od izbornika zatražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio da mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o svojim prioritetima, odnosno reprezentaciji. 

Sučić je prije njegove odluke razgovarao suigračima i kapetanom Lukom Modrićem. Modrić mu je tom prilikom rekao da on ne bi išao te ga podsjetio kako je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih nastupa za reprezentaciju.

Ključne riječi
Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Sučić

