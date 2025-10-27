Naši Portali
IZBORNIK JE ODLUČIO

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Autor
Patrik Mršnik
27.10.2025.
u 12:04

Na brojnoj listi pretpoziva našli su se Franko Kovačević, Adriano Jagušić i Moris Valinčić

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis vatrenih za nadolazeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Farskih otoka i Crne Gore. Utakmice će se igrati 14. studenog na riječkoj Rujevici, odnosno tri dana kasnije u Podgorici, crnogorskom glavnom gradu.

Dalić je na popis pozvanih uvrstio 24 imena, a među pozvanima ovoga puta nisu Martin Baturina i Lovro Majer, koji su tek na pretpozivu. Među onima brojnima koji su dobili pretpoziv su i Franko Kovačević, sjajni napadač slovenskog Celja te Adriano Jagušić, mladi dragulj Slaven Belupa i velika Dinamova želja u ovoljetnom prijelaznom roku. Da će Jagušić biti na pretpozivu njegov je klub otkrio u satu prije službene objave popisa:

- Adriano Jagušić na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za kvalifikacijske utakmice A reprezentacije u studenom! Jaga je tako na dobrom putu da postane prvi igrač u povijesti Slaven Belupa koji će na sebe staviti dres A reprezentacije u službenoj utakmici. Jaga majstore, čestitamo! Malo je reći da smo ponosni, no sve ovo radom si i zaslužio, jer kao što smo već zaključili, rođen si za velike stvari! - napisali su iz Slaven Belupa.

O Kovačeviću su pak ranije danas pisali slovenski mediji.

Dalić je u odnosu na prethodni popis za listopadsku akciju dodao Nikolu Vlašića i Igora Matanovića, a sve ostalo je identično. Vatreni se okupljaju u ponedjeljak, 10. studenog. Podsjetimo, iz preostale dvije utakmice u kvalifikacijama za Mundijal sljedećeg ljeta Hrvatskoj je dovoljan jedan bod kako bi i službeno osigurala plasman na novo veliko natjecanje.

Popis reprezentativaca:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović, Igor Matanović

Pretpozivi: Lovro Majer, Mislav Oršić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Musa, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Adriano Jagušić, Franko Kovačević, Karlo Letica, Ivor Pandur, Moris Valinčić
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

