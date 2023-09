Dalić: Nedavno sam odbio tri velika kluba i dvije reprezentacije. Imam dojam da Hrvatska svima smeta

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dao je intervju za televiziju Max Sport u sklopu emisije Vatreni vikend. Kockasti se pripremaju za dvostruki program kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Latvije na Rujevici te u gostima kod Armenije, a istaknuo je kako je zadovoljan transferima koji su napravili njegovi igrači.

Hrvatski čarobnjak Luka Modrić uskoro će napuniti 38 godina, ali i dalje predvodi reprezentaciju. Dalić je komentirao vidi li kapetana jednog dana u stožeru.

- Bilo je puno zločestih komentara o tome da su u stožeru bivši igrači, ali su pokazali da su sjajni. Moja velika pomoć, moja velika snaga. Hvala im na predanom radu. I moj cilj je da ih što više uključim u stožer. Njima je mjesto u reprezentaciji. Jer reprezentacija je s njima jača. Kad vidite ta imena, to je impozantno. Jednog dana, daj Bože, da budu i Luka, i Ivan Rakitić, i Vrsaljko u reprezentaciji.

- Nakon finala Lige nacija imao sam ponude tri velika kluba i dvije reprezentacije s Bliskog istoka, ali mene to ne zanima. Rekao sam im da sam pun želje, volje i motiva za hrvatsku reprezentaciju. Posao koji radim je najljepši mogući. Možda propuštam neke stvari, ali to mi nije bitno. Dok god osjećam tu energiju i dok imamo rezultate, ja ću biti tu. Hrvatska je u posljednje dvije godine napravila čudesne rezultate - otkrio je Dalić.

- Hrvatska mora imati puno veći respekt od svih, posebice od FIFA-e i UEFA-e. Ne govorim ovo napamet, naši rezultati to pokazuju. Ponekad imam dojam da svima smetamo. Petljamo se u vrh onima kojih je 200 milijuna, a nas ima samo tri. Što ćemo im mi, samo im smetamo. Naš prkos i naš inat je toliko jak da se uvijek dokažemo. Zato me to smetalo i zato sam bio jedini izbornik koji nije želio glasati - smatra izbornik.