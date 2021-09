Dalić je jednim detaljem protiv Rusije pokazao tko će preuzeti Modrićevo mjesto

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 4. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine odigrala 0-0 na gostovanju kod Rusije u Moskvi.

Izbornik Zlatko Dalić u nastavak je kvalifikacija krenuo sa znatno izmijenjenom momčadi u odnosu na onu s EURA, u konkurenciji nije bilo Brekala, Petkovića, Rebića, Badelja i Vrsaljka, zbog ozljeda su otpali kapetan Modrić i Budimir, a zbog kartona pravo nastupa nije imao niti Vida, pa je uoči početka utakmice u Moskvi bod bio vrlo prihvatljiv.

Foto: STANISLAV KRASILNIKOV/Newscom/PIXSELL MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 1, 2021: Russia's Dmitry Barinov (L) and Croatia's Nikola Vlasic in their 2022 FIFA World Cup Group H Round 4 qualifying football match at the Luzhniki Stadium. Stanislav Krasilnikov/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Rusi su se kako god su mogli danima prije tješili činjenicom da nema Modrića i da to neće biti ona Hrvatska koja im je nanijela bol 2018. godine. Dalić je najavio: "Luku mora zamijeniti cijela momčad, a ne pojedinac", ali čini se da je izbornik dao jednim potezom naslutiti tko je nasljednik našeg proslavljenog kapetana i nogometnog čarobnjaka.

Naime, sinoć je na travnjaku Nikola Vlašić nosio dres s brojem 10. Nakon što je napravio transfer karijere u West Ham, nakon što je jasno da je njegova karijera u strelovitoj uzlaznoj putanji, Dalić mu je pokazao koliko mu znači.

To, sada već svima poznato čudo proizašlo iz obiteljske tvornice šampiona tate Joška i sinoć je zadovoljilo visoke kriterije hrvatskih navijača.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Russia v Croatia Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Russia v Croatia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - September 1, 2021 Croatia's Marcelo Brozovic in action with Russia's Daler Kuzyaev as Croatia's Nikola Vlasic reacts REUTERS/Maxim Shemetov MAXIM SHEMETOV

Iako je na utakmici s Rusijom kapetan vatrenih bio senator Perišić, popularni Niksi je pokazao da je dorastao zadatku. U 43. minuti je Juranović ubacio za Vlašića, a on prebacio glavom na drugu vratnicu i nečuvanog Perišića, ali Ivan nije imao najbolju reakciju. U nastavku drugog dijela lopta nije htjela u gol niti na Kramarićevu asistenciju Vlašiću.

Nikola je posljednje tri godine bio član moskovskog CSKA, pa je u srijedu praktički igrao na "domaćem" terenu.

"Nije bilo puno šansi s obje strane. Bilo je teško probiti njihov blok, a i mi smo dobro stajali u obrani. Bitno je da nismo primili gol i da smo izvukli bod na teškom gostovanju", kratak je u ocjeni dvoboja bio novi veznjak West Ham Uniteda.



RUSIJA - HRVATSKA 0-0

Moskva. Stadion Lužniki.

GLEDATELJA: 20.000

SUDAC: Reinshreiber (Izrael)

RUSIJA: Guilherme - Fernandes (Samošnikov, 78), Divejev, Džikija, Karavajev - Kuzjajev (Jerohin, 84), Barinov, Golovin - Jonov (Bakajev, 70), Al. Mirančuk (Zabolotni, 46), Zaharjan (Čerišev, 70)

HRVATSKA: Livaković - Juranović, Lovren, Ćaleta-Car (Škorić, 84), Sosa - Brozović, Kovačić; Vlašić, Pašalić (Ivanušec, 70), Perišić (Livaja, 74) - Kramarić (Oršić, 74)