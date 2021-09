Igor Bišćan pred novim izazovima: Nažalost, opet smo izgubili neke igrače

Malo vremena ima Igor Bišćan da podrobnije upozna svoju gotovo potpuno novu U21 reprezentaciju, a još manje vremena da nešto ozbiljnije s tim dečkima uigra jer već u četvrtak u Velikoj Gorici igraju prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Azerbajdžana (od 19 sati), a nekoliko dana kasnije, 7. rujna, slijedi sraz u Finskoj.

– Vidjet ćemo više nakon ove dvije utakmice. O igračima znam ono što sam vidio od njihovih igara u klubovima tako da zasad o tome kako će se snaći ne možemo puno toga reći. Naravno, vjerujem u njih, pokušali smo izabrati najbolje što imamo u ovom trenutku. Nažalost, ponovno smo izgubili neke igrače na koje smo računali i koje smo željeli vidjeti u ovoj generaciji, a jako su zanimljivi i vjerovali smo da nam mogu pomoći, nadam se da ćemo ih dočekati, a mi ćemo se do utakmice pokušati što više zbližiti, napraviti što bolju atmosferu, prenijeti dečkima neke osnovne ideje o tome što bi naša U21 reprezentacija trebala predstavljati – kazao nam je izbornik mlade reprezentacije Igor Bišćan.

Boško Šutalo najiskusniji

Kad se pogleda popis igrača koje je zvao, vidi se da je ovo potpuno nova reprezentacija, od 24 koja su bila na prvom popisu njih čak 15 nije dosad nijednom igralo za ovu reprezentaciju, nijedan vezni igrač nema nastup, a najiskusniji je Boško Šutalo s 11 nastupa.

– Izazovno je slagati momčad, meni je zanimljivo pratiti te dečke, njihov razvoj. Na početku smo ciklusa, početak je sezone, imamo dosta izrazito mladih igrača rođenih 2003., uzeli smo iz U19 Vidovića koji je igrač Bayerna i vrlo ozbiljan potencijal. Meni će biti zanimljivo gledati ih kako se razvijaju u svojim klubovima, a vjerujem da će ovi igrači koji su malo stariji na kraju ciklusa biti igrači koji su gotovo izgrađeni, koji bi uskoro mogli napraviti novi iskorak, zaigrati za A-reprezentaciju. Ovo je vrijeme kada igrači mogu napraviti ozbiljan korak u svojoj karijeri. A to što je puno novih, jednostavno je tako, smjena je generacija, prošle sezone imali smo puno onih koji su već dulje u reprezentaciji, nije bilo takve promjene. No za godinu-dvije ovi koji su danas ovdje bit će iskusni – mirno kaže Bišćan.

Zanimljivo je i da će u ovoj novoj U21 reprezentaciji biti puno igrača koji su rođeni u inozemstvu, tu je Luka Sučić, a pozvani su bili i Marco Pašalić i Josip Stanišić.

– Svi koji bolje prate nogomet znaju o kakvom se igraču radi, kad govorim o Sučiću, on je već sada vrhunski razigravač za svoj uzrast, a nadam se da će biti vrhunski i za A reprezentaciju. Tehnički je vrhunski, ima vrhunski pregled igre, lijevu nogu kojom može odigrati sve što zamisli, a jako puno toga vidi. Ima rješenja u zadnjoj trećini. Jako nadaren dečko i vjerujem da ćemo ga još dugo gledati u dresu naše reprezentacije.

Hrvatska, Austrija i Norveška

Hrvatska otvara s Azerbajdžanom i Finskom, koliko znate o njima?

– Svima počinju novi ciklusi, svi su poprilično promijenili igrače kao i mi, pogledao sam neke njihove utakmice. Azerbajdžan je znatno bolji od onoga kakvu percepciju o njima ima naša javnost, imaju puno novih igrača, u prošlom sazivu imali su puno zanimljivih igrača i ostvarili dobre rezultate u kvalifikacijama. Igrali su dvije prijateljske utakmice i bili su solidni, u gostima su pobijedili Ukrajinu. Finska je tipična skandinavska momčad, ne na razini onih najboljih, ali su organizirani, jednostavni u igri, disciplinirani, naravno da će pokušati pomrsiti račune nama koji smo među favoritima u skupini. Smatram da su nam glavni konkurenti u ovoj kvalifikacijskoj skupini Norveška i Austrija, a prednost bih dao Austriji – rekao je Bišćan.

Josip Stanišić sjajno je krenuo u Bayernu, taj 21-godišnjak ušao je u prvu momčad Bayerna i počeo igrati kod Nagelsmanna.

– Lijepo je vidjeti našeg igrača u prvih 11 momčadi kluba kakav je Bayern, to je doista sam svjetski vrh. Pratili smo ga i prošle godine i napravio je ozbiljan iskorak u svojoj igri. Ma, ako njegov trener i svi ljudi koji rade s njim smatraju da je dovoljno dobar da igra za Bayern, onda to dovoljno govori o koliko je kvalitetetnom igraču riječ – rekao nam je izbornik Igor Bišćan koji se nada da bi se Stanišić još i mogao priključiti mladoj reprezentaciji za utakmicu s Finskom iako je to dosta teško očekivati.

Naime, ozlijedio je stopalo i Bayern će zacijelo posebno paziti da se potpuno oporavi jer taj 186 centimetara visoki obrambeni igrač odigrao je tri utakmice u Bundesligi za Bayern te utakmicu superkupa, skupio je oko 300 minuta i Bayern ozbiljno računa na njega.