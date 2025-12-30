Dagur Sigurdsson: Igrači su pokazali snažan karakter, veselimo se drugoj fazi

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis od 22 igrača koji će se 2. siječnja okupiti u zagrebačkom hotelu Westin i započeti drugi dio priprema za Europsko prvenstvo koje će biti održano u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače.

Većinu popisa čine igrači koji su pod Sigurdssonovim vodstvom u siječnju 2025. osvojili srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. Njima je kao treći vratar priključen Dino Slavić iz francuskog Limogesa, koji se istaknuo u nedjeljnoj pripremnoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, kad je s 15 obrana bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu (26-23) pomlađene hrvatske reprezentacije.

"Da, Slavić nastavlja s nama, kao i pivot (Zlatko) Raužan. Tu su i Ivano (Pavlović) te (Leon) Ljevar. Naravno, nastavljaju s nama i stalni reprezentativci, poput Glavaša i Šimića", prokomentirao je popis izbornik Dagur Sigurdsson.

Kao opcija za zamjene na vanjskim pozicijama među pozvanima su i Diano Neris Ćeško te Patrik Martinović.

"Zadovoljni smo prvom fazom. Imali smo dobro ozračje, igrači su pokazali snažan karakter i odigrali smo dobro protiv Sjeverne Makedonije. Veselimo se drugoj fazi", istaknuo je izbornik koji je, zasad, s popisa izostavio sjajnog, srčanog kružnog napadača Marina Šipića, koji ima poteškoća s ozljedom.

"U sljedećim danima ćemo vidjeti u kakvom su stanju igrači. Tijekom prvog dijela nije bilo dodatnih ozljeda, nadam se da će tako biti i u petak kad nam se pridruže ostali", dodao je Sigurdsson.

Hrvatski rukometaši će se od 2. do 8. siječnja pripremati u Prelogu, a potom će doputovati u Zagreb, gdje će istu večer (20.30 sati) u Areni odigrati prvi od dva pripremna dvoboja protiv reprezentacije Njemačke. Uzvrat je na rasporedu tri dana poslije u Hannoveru.

Po završetku tog dvoboja će hrvatski rukometaši još tri dana trenirati u tom gradu, a onda se 15. siječnja preseliti u švedski Malmo, gradu u kojem će im suparnici u prvom dijelu grupne faze biti reprezentacije Gruzije (17.1.), Nizozemske (19.1.) i Švedske (21.1.), jednog od tri domaćina Europskog prvenstva.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina će izboriti plasman u drugi dio grupne faze natjecanja.

Hrvatska je sudjelovala na svih 16 europskih smotri i osvojila šest odličja - po tri srebra i bronce. Europsko zlato je jedino koje hrvatskim rukometašima nedostaje s velikih natjecanja.

Popis igrača za drugi dio priprema za EHF EURO 2026.

VRATARI: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

KRILA: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

KRUŽNI NAPADAČI: Veron Načinović (Kiel), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete), Leon Šušnja (Wisla Plock)

VANJSKI IGRAČI: Zvonimir Srna (Montpellier), Tin Lučin (Nexe), Leon Ljevar (Grosist Slovan), Marko Mamić (Leipzig), Luka Cindrić (Veszprem), Ivano Pavlović (Zagreb), Diano Neris Ćeško (Izviđač), Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (Paris Saint-Germain), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)