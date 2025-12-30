Novogodišnje želje igračica: Zdravlje, mir u svlačionici i hrabra Europa

Rukometašice Lokomotive godinu završavaju s posebnim razlogom za zadovoljstvo – ponovnim plasmanom u Europsku ligu, čime su nastavile niz stabilnih i zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Nakon zahtjevne sezone, Lokosice su još jednom potvrdile da pripadaju vrhu hrvatskog ženskog rukometa, ali i da su spremne za nove europske izazove koji ih očekuju već u siječnju.

Kontinuitet nastupa u Europi postao je svojevrsni zaštitni znak Lokomotive posljednjih sezona. Sustavan rad, jasna sportska politika i spoj iskustva i mladosti ponovno su donijeli rezultat, a siječanj donosi nastavak tog puta – nove europske utakmice i priliku da klub još jednom ostavi snažan dojam na međunarodnoj sceni.

Igračice: zdravlje, mir u svlačionici i hrabra Europa! U svojim novogodišnjim željama, rukometašice Lokomotive ističu vrijednosti koje su ih i dovele do europskog plasmana.

- Prije svega želimo zdravlje, jer bez toga nema kontinuiteta. Želimo zadržati atmosferu i zajedništvo koje nas krasi cijele sezone, nastaviti raditi predano i u siječnju spremno dočekati europske utakmice!– ističe kapetanica Tena Japundža.

Naglašavaju kako europske utakmice ne doživljavaju samo kao nagradu, već i kao odgovornost.

- Svjesne smo da Europa traži maksimum u svakoj utakmici. Želimo biti konkurentne, hrabre i predstaviti Lokomotivu u najboljem mogućem svjetlu. Vjerujemo u ovu ekipu i u ono što možemo pokazati u siječnju i nastavku sezone – ističe Stela Posavec.

Sportska direktorica kluba, Klaudija Bubalo podsjeća kako novi europski nastup nije rezultat slučajnosti, već nastavak jasno zacrtanog puta.

- Plasman u Europsku ligu još je jedna potvrda kontinuiteta i ozbiljnog rada koji Lokomotiva njeguje godinama. Posebno nas veseli što europske utakmice dolaze već u siječnju, jer to pokazuje da klub iz sezone u sezonu ostaje relevantan i konkurentan - naglašava Bubalo.

Dodaje kako su ambicije kluba usklađene s realnim mogućnostima.

- Naš cilj je stabilnost, razvoj igračica i dostojno predstavljanje kluba i hrvatskog rukometa u Europi. Ne bježimo od izazova, ali znamo da se europski rezultati grade strpljenjem i radom.

Vjerujem da ova ekipa ima kvalitetu i karakter za siječanjske utakmice i nastavak europske priče. Hvala svima koji su uz Lokomotivu – navijačima, partnerima i prijateljima kluba.

U novu godinu ulazimo motivirani, s jasnim ciljevima i ponosni što nas ponovno očekuju europske utakmice

Zadovoljan svim postignutim rezultatima je i predsjednik RK Lokomotiva Matija Kilkelj.

- Postavili smo jasan cilj, plasman u Europsku ligu, uz pobjednički niz u Hrvatskom prvenstvu. Igračice igraju sa srcem, karakterom i zajedništvom. Kroz novu, pozitivnu energiju koja se stvara unutar kluba i oko njega, vidljiv je jasan pomak i to se najbolje vidi na terenu.

Postignuta je stabilizacija na svim razinama klupske organizacije. Zahvaljujemo svim prijateljima, partnerima i sponzorima koji nas prate i podržavaju. Poseban poziv upućujemo našim navijačima, našem dvanaestom igraču, da nas nastave bodriti i gurati naprijed u nastavku sezone - kaže predsjednik RK Lokomotiva Matija Kikelj te zaključuje:

- Do kraja nas očekuje nekoliko snažnih domaćih i europskih utakmica. To je prilika da pokažemo kako smo pravi kolektiv, s jasnom perspektivom i ambicijom, te dostojan ambasador Grada na međunarodnoj sportskoj sceni.

Siječanj donosi Europu, a Lokomotiva spremna za nove izazove. Nova godina za rukometašice Lokomotive ne donosi stanku, već nastavak rada i fokus na europske obveze koje počinju već u siječnju. Uz prepoznatljivu borbenost, disciplinu i zajedništvo, Lokosice žele nastaviti graditi europski identitet kluba i još jednom pokazati da je Lokomotiva stalni sudionik, a ne prolaznik na europskoj rukometnoj sceni.