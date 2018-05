Da nismo upozoravali Dinamo bi danas bio u rukama stranog investitora

Predstavnici udruge 'Dinamo to smo mi' pozdravili su na današnjoj press konferenciji odluku Povjerenstva za profesionalne sportske klubove Središnjeg državnog ureda za šport koji je u petak odlučio uskratiti suglasnost na Elaborat o preoblikovanju GNK Dinama. Osnovna primjedba za uskraćivanje suglasnosti je izostanak osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) u popisa članova čime je spomenuto Povjerenstvo utvrdilo da popis članova Dinama nije usklađen s odredbama članka 12. stavka 4. Zakona o udrugama, a koji je sastavni dio Elaborata.

- Drago nam je povjerenstvo odbilo zatjev Dinama za preoblikovanjem kluba jer od samog početka smo govorili da ono nije usklađeno sa zakonom i da se članove kluba o tome nije ništa pitalo. Drago nam je da će se to zaustaviti temeljem naše žalbe koja je urodila plodom jer vjerujemo da bi Dinamo, da mi nismo slali prigovore, i upozoravali na ovu neozbiljnost i aljkavost oko nasilnog preoblikovanja, danas bio u rukama nekog stranog investitora. Kada smo ljudima rekli da je i taj OIB problem iz kluba su nam slali omalovažavajuće poruke kako, ako je to jedini problem, onda nema problema, a to je samo dokaz da oni u klubu ne razumiju kako statut Dinama nije usklađen sa Zakonom i kako to neka institucija mora im očito presuditi da oni to shvate - kazao je Juraj Čošić, predsjednik udruge 'Dinamo to smo mi'.

Čošić se dotaknuo i sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba u srijedu na kojoj će gradski zastupnici glasati o protivljenju preoblikovanja Dinama, te je pozvao sve zastupnike da glasaju za tu odluku.

- Ako zaista žele zaustaviti nasilno preoblikovanje Dinama i legalizaciju pljačke da povuku iskaz Skupštine o korištenju stadiona za potrebe elaborata. Na taj način oni mogu u potpunosti prekinuti ovaj proces privatizacije - kazao je Juraj Čošić.

Ponovio je kako je idući korak udruge zahtjev za nadoknadu štete klubu zbog sudskih procesa u Osijeku.

Na kraju je pozvao sve Dinamovce da u utorak u 20h dođu na odlučujuću utakmicu polufinala prvenstva Hrvatske između Futsal Dinama i Makarske te se tom prilikom u pravoj nogometnoj atmosferi učlane u GNK Dinamo i udrugu 'Dinamo to smo mi'.