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ZANIMLJIV DETALJ

Hrvatska protiv Engleske: Zašto se himne neće izvoditi uživo na otvaranju utakmice?

FIFA World Cup - Opening Ceremony - Toronto
Eyepix/ABACA/ABACA
VL
Autor
Luka Zovko
14.06.2026.
u 18:09

Nakon što su na utakmicama Meksika, Kanade i SAD-a himne izvođene uživo s odabranim glazbenicima, postavilo se pitanje hoće li i na utakmici Hrvatske biti isti slučaj?

Hrvatska reprezentacija u srijedu u 22:00 po srednjoeuropskom vremenu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, utakmicom protiv Engleske. Utakmica će se odigrat na stadionu Dallas Cowboysa u Arlingtonu, a jedna od tema koja je privukla pozornost hrvatskih navijača uoči ovog susreta odnosi se na izvođenje državnih himni. Nakon što su na utakmicama Meksika, Kanade i SAD-a himne izvođene uživo s odabranim glazbenicima, postavilo se pitanje hoće li i na utakmici Hrvatske biti isti slučaj?

Naime, posebne izvedbe bile su dio ceremonija održanih u gradovima gdje su prvenstvo otvarale zemlje domaćini. Tako je u Mexico Cityju poznati meksički pjevač Alejandro Fernández izveo himnu svoje zemlje prije utakmice s Južnom Afrikom, dok je himnu Južne Afrike otpjevala Tyla. U Torontu su popularna kanadska pjevačica Alanis Morissette i violinist Aleksandar Gajić izveli himne

i Bosne i Hercegovine prije sličnog susreta, dok je u Los Angelesu američku himnu otpjevala glazbena grupa 'Dan + Shay', a himnu Paragvaja izveo je Purahei Soul. Dakle, ove glazbene izvedbe s posebnim ceremonijalnim programom bile su rezervirane isključivo za utakmice otvaranja domaćina prvenstva, tako da se ista situacija neće dogoditi na utakmici Hrvatske i Engleske.

Utakmica Hrvatske i Engleske biti će zasigurno jedna od najzanimljivijih u grupnoj fazi, posebno uzevši u obzir rivalstvo koje se razvilo između ove dvije reprezentacije, na zadnjih nekoliko turnira. Hrvatski navijači najviše, dakako, pamte onu pobjedu iz 2018. od 2-1, u polufinalu Svjetskog prvenstva.
Razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 3

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Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
19:35 14.06.2026.

Mogli smo poslati Milutina i Remi iz Kerametala, ovako ništa...

PR
prajdali100
19:30 14.06.2026.

E baš nemamo sreće ! Ja se ponadao da če himnu otpjevati Josipa Lisac.

BR
Broj
18:38 14.06.2026.

Izgleda tako komunistički i FIFA se počela sve više tako ponašati

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