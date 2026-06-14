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OŠTAR ISTUP

Drama nakon kontroverzne odluke na SP-u: Legenda optužila Fifu za diktaturu

FIFA World Cup 2026 - Group B - Qatar v Switzerland
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
1/3
VL
Autor
Luka Zovko
14.06.2026.
u 18:14

'To je kao diktatura. Iskreno, ovo je diktatorski', rekao je Neville u ljutitom ispadu. 'Pomisao da te dokaze drže za sebe i ne pokazuju ih navijačima zemalja koje igraju na turniru. To je apsolutno smiješno.'

Nekadašnji desni bek Manchester Uniteda i Engleske reprezentacije, Garry Neville, oštro je kritizirao krovnu nogometnu organizaciju zbog situacije na jučerašnjoj utakmici između Švicarske i Katra.

Kontroverzna situacija dogodila se u 14. minuti susreta, kada je golman Katra Mahmoud Abunada skrivio jedanaesterac nad švicarskim veznjakom Remom Freulerom. Prekršaj nije bio upitan, no ono što su prve snimke nakon njega pokazivale je da se Freuler potencijalno nalazio u zaleđu, ali problem je nastao kada nakon toga više u eter nije puštena niti jedna snimka te sporne situacije.

Neville, koji radi kao stručni komentator za ITV, bio je uznemiren zbog takvog ishoda: "Svi mi ovdje, a i svi kod kuće, mislimo isto", rekao je Neville. "FIFA je glavni producent prijenosa, imaju dokaz automatske odluke koji nam mogu pokazati, pa zašto ga ne pokažu? To su radili i na prošlom prvenstvu. Navijači ionako nemaju povjerenja u FIFA-u i tehnologiju. Nad ovim stoji ogroman upitnik jer je to, po meni, zaleđe dok mi ne dokažu suprotno."

Nakon toga je nastavio: "To je kao diktatura. Iskreno, ovo je diktatorski", rekao je Neville u ljutitom ispadu. "Pomisao da te dokaze drže za sebe i ne pokazuju ih navijačima zemalja koje igraju na turniru. To je apsolutno smiješno. Zaista, ne pokazati dokaz o zaleđu. Dokažite nam da nije bilo zaleđa. Pokažite to odmah. Zašto nema transparentnosti?"

Krovna nogometna organizacija izdala je priopćenje nakon sinoćnje utakmice, a kao razlog zašto dokazi o potencijalnom zaleđu nisu pušteni u eter, navode tehnički kvar na području zaljeva San Francisca.
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Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 2

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BR
Broj
18:37 14.06.2026.

FIFA je mafijaška organizacije to je očigledno.

ML
mladaklada
19:20 14.06.2026.

Nekad, u bivšoj državi: zaustavite Reuters! Danas FIFA: zaustavite VAR!

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