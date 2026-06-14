Senzacija u SAD-u! Pogledajte kako je najmanja država na SP-u šokirala giganta

Reprezentacije Njemačke i Curacaa igraju prvu utakmicu skupine E na Svjetskom prvenstvu. Njemačka je povela u već osmoj minuti pogotkom Felixa Nmeche, no Curacao je brzo odgovorio i izjednačio na 1:1 u 21. minuti, uoči prve pauze za osvježenje.

Podsjetimo Curacao je karipski otok s tek 156.000 stanovnika i samim time najmanja država koja se ikada kvalificirala na svjetsko prvenstvo, a njihov povijesni, prvi pogodak na SP-ima postigao je 22-godišnji nogometaš Livano Comenencia.

Nakon odbijanaca, lopta je došla do Comenencije koji je pucao s 15 metara i uz pomoć još jednog odbijanca prevario Manuela Neuera za 1:1. Pogodak pogledajte OVDJE.