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KAKVO ČUDO

Senzacija u SAD-u! Pogledajte kako je najmanja država na SP-u šokirala giganta

2026 World Cup - Germany vs. Curaçao
Federico Gambarini/DPA
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.06.2026.
u 19:38

Podsjetimo Curacao je karipski otok s tek 156.000 stanovnika i samim time najmanja država koja se ikada kvalificirala na svjetsko prvenstvo, a njihov povijesni, prvi pogodak na SP-ima postigao je 22-godišnji nogometaš Livano Comenencia

Reprezentacije Njemačke i Curacaa igraju prvu utakmicu skupine E na Svjetskom prvenstvu. Njemačka je povela u već osmoj minuti pogotkom Felixa Nmeche, no Curacao je brzo odgovorio i izjednačio na 1:1 u 21. minuti, uoči prve pauze za osvježenje.

Podsjetimo Curacao je karipski otok s tek 156.000 stanovnika i samim time najmanja država koja se ikada kvalificirala na svjetsko prvenstvo, a njihov povijesni, prvi pogodak na SP-ima postigao je 22-godišnji nogometaš Livano Comenencia.

Nakon odbijanaca, lopta je došla do Comenencije koji je pucao s 15 metara i uz pomoć još jednog odbijanca prevario Manuela Neuera za 1:1. Pogodak pogledajte OVDJE.

Hrvatski navijači u SAD-u - Marino iz Zadra i Marin iz Splita
Ključne riječi
SP 2026. curacao Njemačka

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