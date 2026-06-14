Hrvati pohrlili na SP u SAD unatoč cijenama od 4000 eura: 'Sve smo rasprodali'

Na tribinama nogometnih stadiona na Svjetskom nogometnom prvenstvu diljem SAD-a i u Kanadi bit će i Hrvata koji će doputovati u Ameriku kako bi podržali Vatrene u u ogledima u prvom kolu. Prvu utakmicu igraju 17. lipnja s Engleskom u gradu Arlingtonu u SAD-u, drugu s Panamom sedam dana kasnije u Kanadi, a treći je ogled s Ganom 27. lipnja u Philadelphiji u SAD-u.

Upravo su ti ogledi u ponudama turističkih agencija koje su organizirale putovanja na Svjetsko nogometnom prvenstvo iz Zagreba. S bzirom na veliku udaljenost, troškove smještaja i prijevoza, cijene aranžmana iznose od 3000 eura na više. Iako je nekoliko agencija otkazalo aranžmane zbog premalog interesa, kako se prvenstvo bližilo, niz je agencija osmislilo aranžmane, uskladili su cijene s ponudom i zadovoljni su odazivom, odnosno brojem putnika s kojima odlaze na utakmice Vatrenih.

Jedna od putničkih agencija je M travel iz Zagreba koja je organizirala vođenu turu po SAD-u u sklopu SP-a u kojoj su spojili razgledavanje određenih atrakcija i obilaske gradova s gledanjem nogometnih susreta. Aranžman uključuje odlazak u Dallas, Memphis, Nashville, Niagarine slapove, Toronto, New York, Philadelphiju i Washington. Putovanje traje 14 dana sa 12 noćenja, od 16. do 29. lipnja, a cijena iznosi 4200 eura po osobi u što nije uključena cijena ulaznice na utakmicu.

– Jako smo zadovoljni odazivom putnika, sve smo aranžmane popunili i imamo 91 putnika, od čega njih 45 u otvorenoj grupi u kojoj je cijena aranžmana bila 4200 eura. Ostali su putnici u sklopu zatvorene grupe. Tu je cijena drugačija, prilagođena svim dodatnim sadržajima i pogodnostima koje su putnici htjeli i koje smo im osigurali. Potrudili smo se složiti aranžman u otvorenoj grupi koji će kvalitetom sadržaja i ponude odgovarati cijeni i putnici su zadovoljni. Mi i inače tijekom godine imamo turističke aranžmane i ture po SAD-u, tako da imamo iskustva, no činjenica je da su sada neke stvari u Americi ipak skuplje. Primjerice, uobičajeno je da u SAD-u iznajmljujemo prijevoz za putnike kako bismo obilazili predviđene lokacije. Sada je, u vrijeme SP-a prijevoz u SAD-u čak 10 puta skuplji nego inače – kažu nam iz putničke agencije M travel.

Ban Tours također je organizirao odlazak putnika u SAD, a interes je bio velik. Ova agencija u ponudi ima grupna i individualna putovanja na sve tri utakmice prvog kola, a aranžmani uključuju aviokarte, hotelski smještaj, transfere, vođene razglede grada, obroke u ekskluzivnim restoranima, pratitelje putovanja, odlaske na autentična iskustva poput kaubojskog šoua ili krstarenja na slapovima Niagare i sve ostale usluge koje individualni putnici žele uključiti u svoj program po želji.

– Cijene aranžmana ovise o duljini boravka na destinaciji, kategorizaciji odabranog smještaja, uslugama koje su uključene, kategoriji aviokarte i slično, a kreću se od 2000 eura naviše. Imamo mnogo klijenata za koje su ponude napravljene po njihovim specifikacijama i to naravno sa sobom nosi različite cijene. Našim putnicima nudimo putno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja – kazala je medijima Katarina Tomasović, prodajna predstavnica Ban toursa.

Ivan Atelj, direktor Turističke agencije Talvi putovanja, kazao je da je njihov aranžman platilo 25 putnika. Cijena je 4200 eura, na put kreću u nedjelju 21. lipnja i putnike vode na dvije utakmice; dakle u Kanadu i Philadelphiju, što uključuje putovanje od 10 dana s devet noćenja; 4 noćenja u Torontu, a u New Yorku će spavati pet noćenja i razgledavati atrakcije Velike jabuke, nakon čega odlaze na ogled s Ganom i vraćaju se u Hrvatsku.

– Zadovoljni smo brojem putnika koji su se javili, time smo popunili predviđene kapacitete – kazao nam je Ivan Atelj. I ostale agencije koje su organizirale turističke aranžmane za SP ističu da su, obzirom na udaljenost i cijenu, zadovoljni odazivom putnika.