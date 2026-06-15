Dobili smo informacije o bajkovitoj priči u najvažnijem dvoboju vatrenih u skupini, zaista fascinantno!

Ako je vjerovati informacijama koje dobivamo s lica mjesta u Alexandriji, baznom kampu hrvatske nogometne reprezentacije, u Dallasu ćemo u utakmici Hrvatske protiv Engleske doživjeti uistinu bajkovitu priču. Petar Musa vrlo vjerojatno bit će prvi napadač u najvažnijem dvoboju vatrenih u skupini L 17. lipnja u Dallasu. A čak 756 dana Musa uopće nije dobio ni poziv na popis vatrenih. Činilo se da to razdoblje traje godinama, kao da je Sigećanin potpuno otpisan, a sada će biti glavna strijela protiv velebne Engleske. Kad o toj situaciji razmislimo u kontekstu šire vremenske slike, zaista nevjerojatno i fascinantno.

Rekordan transfer

Može se nekome od nas sviđati neka druga opcija u vrhu napada vatrenih, ali nitko ne može reći da Musa ovu priliku nije zaslužio. Otkako je stigao u američki MLS, postigao je 47 pogodaka u dvije i pol sezone, a samo su Lionel Messi i Denis Bouanga postigli više. Netko će možda reći da MLS nije toliko kvalitetna liga, ali u periodu Muse u ovoj je ligi bila hrpa imena svjetske klase koja nisu polučila ovakve brojke.

Prije nekoliko godina Musa je fantastično počeo sezonu kao prvi napadač Benfice, s četiri pogotka u prvih šest utakmica, no u međuvremenu mu je forma malo pala pa je izgubio mjesto startera. Musa je bio zadovoljan u Benfici svime osim minutažom i odlučio se u siječnju 2024. kladiti na sebe prilično neočekivanim potezom. Otišao je u Dallas FC i mnogi su tada na njegov račun upućivali salve kritika da si je odlaskom u SAD zapečatio ozbiljnu karijeru. Međutim, ispostavilo se to kao najbolja moguća odluka za igrača koji je nogometno izgrađen u Hrvatskom dragovoljcu i Zagrebu.

Ne samo da je postao rekordno pojačanje kluba (devet milijuna eura), nego je taj status ubrzo počeo opravdavati i rekordnim učinkom. Nitko u povijesti Dallasa nije zabijao kao što zabija Musa. U ove dvije i pol dosad odigrane sezone upravo je on bio svijetla točka Dallasa, dobio je nadimak "Moose", navijači mu skandiraju i obožavaju ga te je i sam Petar objeručke prihvatio tu ulogu glavnog strijelca i zvijezde kluba, ulogu koju prije toga baš i nije imao u svojoj karijeri.

Njegove su nam kvalitete dobro poznate – igra u skoku, igra okrenuta leđima suparničkom golu i iznimna završnica, posebno s iznenađujućim i silovitim udarcima iz prvog dodira. Njegov katalog pogodaka u Dallasu prilično je impresivan, ima tu barem sedam-osam "golčina" koje će vam oduzeti dah. Neki će reći da je ipak riječ o MLS-u, koji je slabija liga, no Musa je igrač koji je u Benfici u jednom periodu zabijao gol svakih 97 minuta. Nije ni čudo da je za njegove usluge proteklih mjeseci bio zainteresiran čak i klub poput Milana. Ako Hrvatska bude slala dovoljno lopti u kazneni prostor suparnika, Musa će itekako biti od koristi.

Ključna uloga Gvardiola

Ono što je problem u cijeloj ovoj situaciji jest činjenica da Hrvatska u sustavu 3-4-2-1 ne šalje ni približno dovoljan broj lopti u kazneni prostor suparnika. Uloga Joška Gvardiola tu bi u ulozi dodatnog kreativca trebala biti ključna, no u ovakvom sustavu u potpunosti je osakaćena. Ili ćemo od Muse morati čekati onakvu kontru kao što je sjajno odradio s Lukom Modrićem protiv Belgije, ili će pak ostati odvojen od ostatka momčadi. Pred Musom je prilika života, ali i jedan od najzahtjevnijih izazova u njegovoj profesionalnoj karijeri. Od statusa odbačenog vatrenog, sve do statusa prvotimca protiv Engleske; takvo nešto mogu samo igrači koji imaju savršen fokus na rad i napredak, a Musa to itekako ima. Ne bi sada bio glavna nogometna zvijezda cijelog Teksasa ili cijelog SAD-a da to nema, čak i uzevši u obzir inferiornost MLS lige u odnosu na one najjače.