Čudesan rekord naših susjeda na EP-u u rukometu: Pogledajte što su Slovenci i Crnogorci napravili

Drugog dana Europskog rukometnog prvenstva odigrane su prve utakmice u skupinama B, D i F od kojih su ove dvije potonje posebno interesantne nama jer će se s tim grupama u drugom krugu križati skupina E u kojoj s natjecanjem kreće Hrvatska.

U skupini D koja se igra u Norveškoj mali balkanski derbi između Slovenije i Crne Gore pripao je Slovencima koji su slavili s rezultatom 41:40. Ne događa se u rukometu baš često da na utakmici padne više od 80 golova, ali u kombinaciji raspucanih strijelaca i ne pretjerano raspoloženih vratara Slovenci i Crnogorci su odigrali upravo takvu utakmicu.

Ovo je ujedno i najefikasnija utakmica u povijesti europskih prvenstava. Dosadašnji rekord sa 77 postignutih pogodaka držao je sraz između Bjelorusije i Islanda 2016. godine.

U skupini F jedan od favorita za plasman u polufinale s ove strane ždrijeba, Island, lakoćom je svladao Italiju. Završilo je 39:26, a to je bila rekordna pobjeda Islanda na Europskim prvenstvima. Ujedno, Island je šesti put u nizu pobijedio na otvaranju EP-a. U skupini B Portugal je s 40:34 bio bolji od Rumunjske.

