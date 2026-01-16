Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŠLI U POVIJEST

Čudesan rekord naših susjeda na EP-u u rukometu: Pogledajte što su Slovenci i Crnogorci napravili

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
16.01.2026.
u 20:26

Ovo je najefikasnija utakmica u povijesti europskih prvenstava. Dosadašnji rekord sa 77 postignutih pogodaka držao je sraz između Bjelorusije i Islanda 2016. godine

Drugog dana Europskog rukometnog prvenstva odigrane su prve utakmice u skupinama B, D i F od kojih su ove dvije potonje posebno interesantne nama jer će se s tim grupama u drugom krugu križati skupina E u kojoj s natjecanjem kreće Hrvatska.

U skupini D koja se igra u Norveškoj mali balkanski derbi između Slovenije i Crne Gore pripao je Slovencima koji su slavili s rezultatom 41:40. Ne događa se u rukometu baš često da na utakmici padne više od 80 golova, ali u kombinaciji raspucanih strijelaca i ne pretjerano raspoloženih vratara Slovenci i Crnogorci su odigrali upravo takvu utakmicu.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Ovo je ujedno i najefikasnija utakmica u povijesti europskih prvenstava. Dosadašnji rekord sa 77 postignutih pogodaka držao je sraz između Bjelorusije i Islanda 2016. godine.

U skupini F jedan od favorita za plasman u polufinale s ove strane ždrijeba, Island, lakoćom je svladao Italiju. Završilo je 39:26, a to je bila rekordna pobjeda Islanda na Europskim prvenstvima. Ujedno, Island je šesti put u nizu pobijedio na otvaranju EP-a.  U skupini B Portugal je s 40:34 bio bolji od Rumunjske.

VEZANI ČLANCI:
Ključne riječi
Europsko prvenstvo EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!