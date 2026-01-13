FOTO Hrvatski izbornik sa školskom ljubavi dobio je troje djece, a sad ljubi bivšu misicu
Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson iza sebe ima buran ljubavni život. Prva velika ljubav u životu proslavljenog trenera bila je Ingibjorg Palmadottir, koju je upoznao još u osnovnoj školi. Njihova romantična veza započela je u tinejdžerskim danima, a kasnije je prerasla u brak iz kojeg imaju troje djece - dvije kćeri i sina. Ingibjorg je godinama bila Dagurova najveća podrška, prateći ga u svim profesionalnim izazovima i brojnim selidbama diljem svijeta.
Iako točan datum razvoda nije poznat javnosti, zanimljivo je da su Dagur i Ingibjorg 2022. godine zajedno kupili stan u Reykjaviku, što pokazuje da su uspjeli održati korektan odnos i nakon prekida romantične veze. Ovakav zreo pristup posebno je važan zbog njihove zajedničke djece.
Nakon završetka braka s Ingibjorg, Dadda, kako ga od milja zovu rodbina i najbliži prijatelji, pronašao je novu ljubav u svojoj sunarodnjakinji Ingunn Sigurpalsdottir, direktorici marketinga tvrtke Bpro. Njihova veza postala je javna početkom prošle godine i odmah je privukla veliku medijsku pozornost, dijelom i zbog činjenice da je Ingunn 2005. godine osvojila drugo mjesto na izboru za Miss Islanda.
Ingunn, koja iz prethodne veze ima dvoje djece, pokazala se kao velika podrška Daguru u njegovom novom angažmanu. Posebno je to došlo do izražaja kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju u hrvatskom dresu s porukom "Ajmo Hrvatska", čime je osvojila simpatije hrvatskih navijača. Par je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, uživao u zajedničkim trenucima, dijeleći fotografije sa skijanja i iz Berlina, gdje su se mogli vidjeti njihovi zaljubljeni pogledi.
Zanimljivo je da je Sigurdsson napustio unosan posao u Japanu, gdje je zarađivao milijun eura godišnje, kako bi preuzeo hrvatsku reprezentaciju. Kao razlog je naveo strast prema rukometu i želju za novim izazovima, ističući hrvatsku rukometnu strast kao nešto posebno u odnosu na posao u Japanu.