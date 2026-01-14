Rekordi europskih prvenstava: Još se pamti ono što je napravio Ivano Balić

Rukometaši Hrvatske odrađuju pripreme u Njemačkoj uoči Europskog prvenstva koje počinje 15. siječnja u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Izabranici Dagura Sigurdssona treniraju u gradiću Barsinghausenu, odakle će u četvrtak, 15. siječnja put Švedske, gdje već u subotu, 17. siječnja igramo prvu utakmicu u skupini na Europskom prvenstvu.

Moramo skupiti glave

– Iza nas su dvije jako teške utakmice protiv Njemačke. Dva poraza sve govore. Ako smo nešto naučili iz te dvije utakmice, to će biti naša velika pobjeda. Što se tiče početka prvenstva, bilo je nekih dobrih i loših trenutaka, te loše moramo dobro analizirati i popraviti, mislim da će onda biti dobro za početak prvenstva. Analizirali smo obje utakmice, najbitnije je ono što izbornik traži od nas, a to je da skupimo glave i da vjerujemo u sebe. Analiziramo Gruziju, pogledali smo i Nizozemsku, ali sve oči uprte su u Gruziju, moramo prvenstvo otvoriti pobjedom i to je najvažnije u ovom trenutku – rekao je Marin Jelinić, lijevo krilo reprezentacije i mađarskog Pick Szegeda.

Gledajući utakmice protiv Njemačke, čini se da je Leon Šušnja zacementirao svoju ulogu u obrani, kao najvažniji igrač središnjice.

– Odradili smo te dvije utakmice, mislim da znamo što moramo popraviti i radimo na tome: na tranziciji u obranu i nekim drugim detaljima. Imamo još tri dana, moramo ih maksimalno iskoristiti da popravimo svoju igru i spremni dočekamo utakmice – istaknuo je kružni napadač poljske Wisle.

Hrvatska je sudionik svih dosadašnjih europskih prvenstava, počevši od prvog 1994. godine. Osvojili smo šest medalja, tri srebrne i tri brončane. Dakle, još nam nedostaje samo zlato. Tijekom povijesti europskih prvenstava imali smo velik broj igrača koji su izabrani u All star team. Prvi koji je izabran bio je 2000. godine Irfan Smajlagić, desno krilo reprezentacije. Potom su redom to bili Ivano Balić (srednjih vanjski 2004., 2006. i 2008.), Manuel Štrlek (desno krilo 2010. i 2018.), Igor Vori (kružni napadač 2010.), Marko Kopljar (desni vanjski 2012.), Domagoj Duvnjak (srednji vanjski 2014.) i Igor Karačić (srednji vanjski 2020.). Jakov Gojun dvaput je izabran za najboljeg obrambenog igrača – 2010. u Austriji te 2018. u Hrvatskoj.

Što se tiče nagrada za najboljeg igrača EP-a (MVP) Ivano Balić ponio je titulu 2004. i 2006., a Domagoj Duvnjak 2020. godine. Uz Balića dvaput je MVP bio još samo Francuz Nikola Karabatić. Što se tiče titule najboljeg strijelca, od naših su je zaslužila dvojica: Mirza Džomba bio je najbolji strijelac 2004. godine s 46 pogodaka, a Ivano Balić je 2008. podijelio prvo mjesto s 44 pogotka s Nikolom Karabatićem i Dancem Larsom Christiansenom. Zanimljivo je da nijedan igrač nije dvaput bio najbolji strijelac na turnirima. Najveći broj pogodaka na jednom turniru postigao je Norvežanin Sander Sagosen. Na EP-u 2020. postigao je 65 pogodaka nadmašivši rekord Kire Lazarova iz 2012. za četiri pogotka. Zanimljivo je da je Češka jedina zemlja koja je imala tri najbolja strijelca u povijesti europskih prvenstava – to su bili Jan Filip, Filip Jicha i Ondrej Zdrahala. Christiansen je jedini koji je uz naslov najboljeg strijelca osvojio i zlatnu medalju na istom turniru.

Sigurdsson želi drugo zlato

Najviše zlatnih medalja od igrača, po četiri, osvojili su Ola Lindgren, Staffan Olsson, Stefan Lövgren, Magnus Wislander, Matin Frändesjö i Nikola Karabatić. Što se tiče izbornika, tu je neprikosnoveni Šveđanin Bengt Johansson s četiri zlatne medalje. Četiri zlata s europskih prvenstava ima i Danac Ulrik Wilbek, ali je dva osvojio s rukometašicama. Tri ima Claude Onesta, a mi bismo bili zadovoljni ako bi Dagur Sigurdsson osvojio svoje drugo zlato kao izbornik Hrvatske. Prvo je osvojio s Njemačkom, 2016. godine. Najviše utakmica na europskim prvenstvima odigrao je Nikola Karabatić (79), a slijede ga Entrerrios (60) i Valur Sigurdsson (59). Na toj ljestvici, s 56 utakmica, je Zlatko Horvat. Rekorder po broju ukupnih pogodaka je Mikkel Hansen. Nastupajući od 2010. do 2024., postigao je 296 pogodaka, samo jedan više od Nikole Karabatića. Na šestom mjestu svih vremena je Ivan Čupić sa 188 postignutih pogodaka.