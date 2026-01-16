Sigurdsson uoči prve utakmice upozorava: 'Ovo dodatno donosi pritisak, moramo biti spremni'

Hrvatska rukometna reprezentacija sutra, 17. siječnja, od 18 sati započinje svoj put na Europskom rukometnom prvenstvu. Protivnik našim reprezentativcima u prvom kolu bit će Gruzija, objektivno gledano najslabija reprezentacija u skupini protiv koje bi sve osim pobjede Hrvatske bilo iznenađenje.

Dan prije utakmice, pred novinare je stao izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson koji ipak upozorava na sutrašnju utakmicu i neće dozvoliti opuštanje:

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moramo biti maksimalno spremni. Naravno da nismo presretni s dva poraza od Njemačke, ali i u tim smo pripremnim utakmicama imali pozitivnih trenutaka i to moramo ponijeti sa sobom. Samopouzdanje nam daje snažan kvalifikacijski ciklus, ali i vrlo dobro Svjetsko prvenstvo, zato nam je izuzetno važno dobro otvoriti turnir - započeo je Sigurdsson pa upozorio:

- Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće.

Nakon utakmice s Gruzijom, svjetske viceprvake očekuje utakmica s Nizozemskom, a potom i jednim od domaćina natjecanja Švedskom za koju se očekuje da će biti najteži protivnik Hrvatskoj u skupini E. Sigurdsson ne želi skakati pred rudo, prvo je na redu Gruzija:

- Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put, ali neka utakmice počnu. Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni - zaključio je islandski stručnjak na klupi Hrvatske.