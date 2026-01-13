Naši Portali
VELIKI PROBLEM

Francuzi ostali bez ključnog igrača, novi šok za Slovence

Match de handball en championnat du monde : la France s'incline 28 à 31 face à la Croatie à Zagreb
Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage/
VL
Autor
Karlo Koret
13.01.2026.
u 18:02

Remili je iznimno koristan igrač budući da može podjednako dobro odigrati pozicije srednjeg i desnog vanjskog

Izbornik francuske rukometne reprezentacije Guillame Gille neće moći računati na svog ponajboljeg igrača, Nedima Remilija, ne Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Francuska će na ovom Euru braniti naslov kontinentalnog prvaka, a kada su ga osvojili prije dvije godine, upravo je Remili odnio nagradu za najkorisnijeg igrača turnira.

- Tijekom rehabilitacije nakon ozljede lijevog bedra, Nedim se požalio na bol u listu iste noge, zbog čega je morao na hitan pregled. Nažalost, nalazi su pokazali akutnu ozljedu koja ga isključuje s Europskog prvenstva - rekao je liječnik francuske reprezentacije Emmanuel Bide.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

Remili je iznimno koristan igrač budući da može podjednako dobro odigrati pozicije srednjeg i desnog vanjskog. Kao njegova zamjena pozvan je igrač Axisa Aymeric Zaepfel.

Novi šok doživio je i izbornik Slovenije Uroš Zorman budući da je svoj nastup na Euru otkazao i prvi vratar reprezentacije - Klemen Ferlin. On se tako pridružio igračima poput Blaža Blagotinšeka, Tilena Kodrina i brojnim drugim koji su otkazali nastup za Slovence.
Ključne riječi
Slovenska rukometna reprezentacija Francuska rukometna reprezentacija Nedim Remili EP rukomet 2026.

