Francuzi ostali bez ključnog igrača, novi šok za Slovence

Izbornik francuske rukometne reprezentacije Guillame Gille neće moći računati na svog ponajboljeg igrača, Nedima Remilija, ne Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Francuska će na ovom Euru braniti naslov kontinentalnog prvaka, a kada su ga osvojili prije dvije godine, upravo je Remili odnio nagradu za najkorisnijeg igrača turnira.

- Tijekom rehabilitacije nakon ozljede lijevog bedra, Nedim se požalio na bol u listu iste noge, zbog čega je morao na hitan pregled. Nažalost, nalazi su pokazali akutnu ozljedu koja ga isključuje s Europskog prvenstva - rekao je liječnik francuske reprezentacije Emmanuel Bide.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Remili je iznimno koristan igrač budući da može podjednako dobro odigrati pozicije srednjeg i desnog vanjskog. Kao njegova zamjena pozvan je igrač Axisa Aymeric Zaepfel.

Novi šok doživio je i izbornik Slovenije Uroš Zorman budući da je svoj nastup na Euru otkazao i prvi vratar reprezentacije - Klemen Ferlin. On se tako pridružio igračima poput Blaža Blagotinšeka, Tilena Kodrina i brojnim drugim koji su otkazali nastup za Slovence.