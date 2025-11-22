Naši Portali
NOGOMET

Čudesan preokret u Prvoj NL, Dubrava nadoknadila tri gola minusa, zabio i sin bivšeg igrača Dinama

VL
Autor
Večernji.hr
22.11.2025.
u 15:25

Dubrava je na domaćem terenu pobijedila Rudeš 4:3 nakon što je na poluvremenu gubila 0:3!

Čudesan preokret dogodio se u 16. kolu SuperSport Prve NL. Dubrava je na domaćem terenu pobijedila Rudeš 4:3 nakon što je na poluvremenu gubila 0:3!

Gosti su u prvom poluvremenu izgradili veliku prednost zahvaljujući golovima Vedrana Celjaka, Xavija i Duje Korača. Ipak, to im nije bilo dovoljno za upisivanje nova tri boda. Lukas Zahora (sin bivšeg igrača dinama Darija Zahore) vratio je domaće u igru u 54. minuti, a onda je u samoj završnici uslijedio veliki preokret.

Niko Šepić zabio je za 2:3 u 81., da bi Borna Pernar dvije minute kasnije poravnao na 3:3. Preokret je zaključen u petoj minuti sudačke nadoknade, u kojoj je heroj Dubrave postao Ante Matić.

Rudeš unatoč porazu ostaje prvi s 29 bodova, dok mu je momčad Davora Mladine barem privremeno postala prvi pratitelj s 25 bodova na kontu. Treće mjesto, s po 24 osvojena boda, dijele Karlovac i Dugopolje, a oni će svoje utakmice 16. kola SuperSport Prve NL igrati u nedjelju.

NK Rudeš NK Dubrava

