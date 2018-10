Pogledajte čime je Cro Cop oduševio navijače! Je li moguće da on ima 44 godine?

Na YouTube kanalu Mirka Filipovića pojavila se video kompilacija snimaka iz njegove dvorane, s priprema za borbu koju je prije dva dana odradio protiv Roquea Martineza, piše Fightsite.

Gledajući da je u svibnju doživio tešku ozljedu i da su mu prave pripreme trajale tek nekih mjesec dana, Cro Cop odradio je i više nego impresivan nastup. Nije to izgledalo atraktivno i agresivno kao što bi neki njegovi fanovi očekivali, ali Mirko je odlučio postaviti jedan pametan pristup u kojem čeka priliku za iskoristiti ono što su u pripremi vidio kao slabost svog protivnika. Na kraju je u tome i uspio.

Što se tiče samog treninga za borbu, jako dobro sve opisuje jedan komentar ispod videa, koji kaže kako je Mirko Filipović vjerojatno najbolji i najspremniji 44-godišnjak na svijetu. To svakako vjerujemo da neupitno je, no spremniji je on i od velikog dijela mlađih sportaša, prije svega zbog toga što je to njegov stil života.

Uostalom, pogledajte video u kojem možete vidjeti na koji način se za svoje borbe priprema Cro Cop. Nakon toga vas nikako ne treba čuditi to što je i dalje nevjerojatno dobar i kvalitetan.