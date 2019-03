Cro Cop iznenadio: Imao sam moždani udar. Nikad više u ring neću ući!

Mirko 'Cro Cop' Filipović odlazi u mirovinu!

Šokantnu vijesti izrekao je u razgovoru za Dnevnik Nove TV gdje je rekao neke dosad nepoznate detalje.

- Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Išao sam na magnet vrata, kolor dopler, sve je bilo u redu. Bolovi su me smetali, mislio sam da tako mora biti. I onda sam zarotirao vrat deset puta u jednu pa drugu stranu, i pao u nesvijest! Cijela bolnica to zna, imao sam moždani udar. Taj je izljev mogao otići lijevo, mogao je desno, pukla mi je žila - šokirao je Cro Cop.

- Moglo je biti kobno, a da sam imao i drugi bilo bi - rekao je legendarni borac.

- Tri mjeseca ne smijem trenirati, samo lagano šetati. Više nikada ne smijem ući u ring ni sparirati - nastavio je Mirko te dodao kako mu je pet doktora došlo to ponoviti.

- Znaju kakav sam i zato su svi došli. Trenirat ću ja na boksačkoj vreći, ali ne smijem više sparirati - ponovio je Mirko te još jednom rekao koliko oprezan mora biti.

- Bilo koji oblik sklekova, vožnje biciklom, povisuje tlak i može izazvati novo krvarenje. A novi moždani moga bi biti smrtonosan. U boljem slučaju. U gorem mogao bih biti oduzet u rukama i nogama, da nisam svjestan okoline...- nastavio je Filipović na opći šok voditelja i gledatelja.

- Prije zadnje borbe nije bilo nikakvih znakova, ali vrat me boli dva mjeseca. Zacrni mi se pred očima kad se okrenem. Prošlog sam vikenda morao voziti u Vinkovcima 50 metara unatrag i dvaput sam morao stati, sve mi se zacrnilo. Onda sam zateturao i pao u nesvijest. Prijatelji su se oko mene počeli smijati 'Kako si to uspio napraviti?!', misleći da je to jedna od mojih šala. Ali kad sam počeo stenjati od bolova, shvatili su da nije šala. Okrenuli su me na bok i potom odvezli u bolnicu u Dubravu - prepričao je Mirko.

- Bilo kakav kontakt moram trajno izbaciti jer svaki udarac u glavu može biti drugi moždani - dodao je Mirko.

