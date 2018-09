Cro Cop laktom raskrvario Martineza, suci prekinuli borbu!

– Zanimljivo je da je Cro Cop moj uzor, a sada se, eto, borim s njim. On se dugo nije borio, a vraća se nakon jako ozbiljne ozljede. No, borca kao što je on, bez obzira na to koliko godina ima i kakve ozljede iza sebe ima, ne smijete nikada otpisati i ja ću biti spreman na najbolju moguću verziju Cro Copa - kaže Roque Martinez.

