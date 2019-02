Cro Cop sasvim iskreno: Bilo me strah svega, bojao sam se da se ne raskrvarim...

Sjećate li se što li je sve Roy Nelson izgovorio na račun Cro Copa i prije i nakon što ga je ovaj pobijedio, zasluženo, na bodove?

Govorio je da su čudesni ti hrvatski liječnici koji su tako brzo osposobili Mirka nakon teške operacije prednjih križnih ligamenata i da mora doći u Hrvatsku da bi produljio karijeru. Aludirao je i na to da hrvatska borilačka legenda zacijelo uzima neka nedozvoljena sredstva kada je u stanju izgledati tako moćno s 44 godine na leđima. Štoviše, prijavio je Mirka lokalnoj Atletskoj komisiji da je noge namazao nečim skliskim, a vrhunac nekorektnosti bilo je to što je, u jednom klinču, ugrizao Cro Copa za prst, no kako je zagrizao preko zaštitne gume za zube, to je ublažilo ugriz.

Kongo bi bio pravi izazov

Na sve to Mirko je samo odmahivao rukom. Uostalom, hrvatskog borca osobno je nazvao Mike Mazzulli, predsjednik Asocijacije boksačkih i borilačkih komisija (ABC) te šef Atletske komisije koja je regulirala Bellatorovu priredbu u Uncasvilleu. Upravo od dotičnog gospodina Mirko je doznao da su nalazi dviju dopinških kontrola negativni.

Inače, Cro Cop se još uvijek odmara od prošlonedjeljne borbe i čeka hoće li mu se itko iz Bellatora obratiti s nekom idejom oko borbe u lipanjskom londonskom terminu. Premda bi borilački fanovi najviše voljeli vidjeti borbu Cro Copa i Fjodora Jemjeljanjenka, teško je vjerovati da će se ona i dogoditi. Osim toga, od posrnulog negdašnjeg velikog šampiona za Mirka bi veći izazov bio netko poput Chiecka Konga, borca kojem bi također htio uzvratiti.

Bojao se da ne pukne stopalo

U petak je Cro Cop gostovao na KIF-u na tribini o sportskoj dugovječnosti. A tamo je nazočnom mnoštvu priznao sljedeće:

– Borbu protiv Nelsona nisam smio izgubiti ni pod koju cijenu jer bila je riječ o uzvratu za izgubljenu borbu. Bilo je to veliko psihološko opterećenje pa sam borbu vodio ziheraški. Bilo me je strah svega, da mi ne pukne stopalo, da se ne raskrvarim pa sudac prekine... Možda sve to nije bilo atraktivno za publiku, no to je za mene bila borba života. Svjestan sam ja svoje prolaznosti. Vidim da je meni sve teže zagrijati se i da sam na samom kraju svoje karijere. Uostalom, iza mene je 10 operacija.

S obzirom na to da su mu prilazili brojni novinari, govorio je Cro Cop i o tome bi li volio da se njegovi sinovi bave istim sportovima.

– Iskreno, ne bih to volio kao i svaki roditelj. No, neće se oni time ni baviti jer, da bi grizao kao ja, moraš biti gladan, a moji klinci, srećom, nisu gladni. Uostalom, oni treniraju nogomet što ja i podržavam.

>> Pogledajte izjave Mirka nakon što se vratio u Zagreb