Crnogorska zvijezda žestoko napala vlastitu državu: 'Važno je da smo priznali gayeve i Kosovo'

Prvi crnogorski UFC borac u povijesti, 29-godišnji Miloš Janičić, javno je kritizirao administraciju Crne Gore jer mu vlasti nisu dovršile postupak koji bi mu omogućio nošenje crnogorskog grba na opremi tijekom UFC-ove priredbe koja se u subotu, 1. kolovoza održava u Srbiji odnosno Beogradu.

Janičić tvrdi da mu je za to potrebna službena dozvola, koju čeka tjednima unatoč tome što je njegov zahtjev označen kao prioritetan. Jedna od najvećih regionalnih borilačkih zvijezda sumnja da problemi u rješavanju njegovog slučaja nisu slučajni pa se oglasio u javnosti s mnoštvom kritika.

- Što to rade u Crnoj Gori, ne vjerujem da je slučajno. Iz UFC-a su na moj zahtjev poslali veleposlanstvu dopis po hitnom postupku kako bi mi odobrili nošenje crnogorskog grba na opremi. Nitko to nije odobrio niti se javio s odgovorom. Što radi Crna Gora, veleposlanstvo, vlada? Tri tjedna se čeka odobrenje, a predmet je označen kao prioritetan .- rekao je Janičić pa poslao oštru poruku...

- Ne vjerujem da je to zagubljeno ili slučajno, ali dobro... Samo neka su oni živi i zdravi. Važno je da smo legalizirali gej brakove i ostale za**bancije, priznali Kosovo. Crna Goro moja draga - izjavio je UFC borac.