Kovačević najavio prvo kolo HNL-a: 'Drago mi je da otvaramo sa Slavenom'

Nogometaši Dinama teže od očekivanog prošli su u treće pretkolo Lige prvaka tijesnom pobjedom nad Thunom s ukupnih 4:3. Sada se fokus momčadi Marija Kovačevića okreće prema HNL-u. Domaće prvenstvo plavi okreću sutra kada od 20 sati na Maksimiru gostuje Slaven Belupo. Suret je najavio trener Kovačević.

- ako je važno što smo prošli drugo pretkolo, ali SHNL je uvijek bitan i sve ćemo dati da odmah pokažemo da želimo naslov prvaka. Jedva čekamo da počne, da krenemo s tri boda odmah - rekao je u uvodu pa se okrenuo protivniku, svom bivšem klubu.

- Drago mi je da igramo baš protiv Slaven Belupa, lani smo s njima dobro prolazili. Ali, odigrali su dobre pripreme, doveli su dosta igrača, znam da se Mario Gregurina neće braniti, da će nas pokušati iznenaditi. Znam da su dobra momčad, ali fokus je na nama, da krenemo dobro od prve minute, da ne bude takvih rupa kao u ovim prvim utakmicama.

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Što biste promijenili iz prošle sezone da možete?

- Ne bih ništa puno mijenjao iz prošle sezone, ostvarili smo sve ciljeve. Naravno, želio bih da opet osvojimo naslov, ali da osvojimo koji bod više, da primimo koji gol manje, tu imamo mjesta za popravke.

Hoćete li sada više rotirati momčad s obzirom na dvije utakmice tjedno?

- Puno mi je lakše nego lani, sad je momčad posložena, znam na koga mogu računati. Rotirat ćemo, imamo igrače za to. Nećemo reći da nekoga odmaramo, jer smo igrali tek dvije utakmice, a pripremali smo se na toliko utakmica. Ali, svi su zdravi, svi koji su u kadru, s njima računam i svi će dobiti priliku. Rotirat ćemo, svakako.

Vraća se Luka Stojković.

- Jedva sam čekao da krene, prošli smo bez njega, sad će biti lakše. Dobro je da krene prije Europe u SHNL-u, vjerujem da će u ovoj sezoni biti još bolje i činiti druge igrače još boljima.

Znate protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka, Žalgiris sa Željkom Sopićem.

- Ne bih htio o protivnicima, sad je fokus na SHNL-u. Nećemo nikoga podcjenjivati, fokusirat ćemo se na sebe i vjerujem da ćemo proći. Ali, kažem, važno je samo da pobijedimo na startu SHNL-a.

Pratite li druge protivnike u prvenstvu?

- Pratim koliko mogu, ali gledam prije svega nas, ne mogu procijeniti tko je bolji, tko nije. Cijenimo sve hrvatske klubove, svi žele biti bolji, ali usredotočeni smo na sebe. Iskreno vjerujem da će svi naši klubovi proći u Europi i navijat ću za sve njih.