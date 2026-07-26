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MMA

VIDEO Poljski MMA borac šokirao nakon pobjede: u kavezu zapalio smotuljak nalik džointu

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
26.07.2026.
u 17:57
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Pobjeda Bartlomieja Skowyre na priredbi DWN 10 u poljskim Gliwicama ostala je u sjeni njegova nevjerojatnog poteza nakon borbe. Nakon nokauta protiv Pabla Moura, borac je priredio proslavu kakva se rijetko viđa u profesionalnom MMA-u

MMA priredba DWN 10 u poljskim Gliwicama dobila je neočekivani trenutak koji je brzo postao glavna tema na društvenim mrežama. Lokalni borac Bartlomiej Skowyra nakon pobjede protiv Pabla Moura u drugoj rundi odlučio je proslaviti trijumf na krajnje neobičan način.

Nakon što je završio posao u kavezu, Skowyra se popeo na ogradu, izvadio predmet koji je izgledao poput smotanog džointa, a zatim ga zapalio pred publikom. Nekoliko trenutaka proveo je sjedeći na ogradi i pušeći, kao da se nalazi u neformalnom okruženju, a ne nakon profesionalne MMA borbe.

Njegov potez izazvao je iznenađenje među gledateljima, ali i veliku pažnju na internetu. Snimka je vrlo brzo obišla društvene mreže, a brojni korisnici usporedili su poljskog borca s poznatom braćom Nickom i Nateom Diaz, koji su tijekom karijere često otvoreno govorili o korištenju marihuane i izgradili imidž boraca koji ne slijede uobičajena pravila.

Ipak, Skowyra je otišao korak dalje od njih. Dok su Diazovi svoj stav uglavnom izražavali izvan borilišta, poljski borac svoju je poruku odlučio poslati direktno nakon pobjede i to unutar samog kaveza.

Sam rezultat borbe ubrzo je postao sporedna priča. Skowyra je pobjedom popravio svoj profesionalni omjer na šest pobjeda i pet poraza, a ranije je nastupao i za organizacije poput Oktagona i Babilona. Ipak, puno više pažnje privukao je njegov potez nakon meča.

Nakon svega pojavila su se i pitanja vezana uz sigurnost organizacije, odnosno kako je borac uspio unijeti smotuljak i upaljač u prostor borilišta. Dio javnosti smatra da je riječ o unaprijed osmišljenom potezu kojim je želio privući pozornost, dok je drugima to bila samo još jedna od brojnih neobičnih scena koje MMA često donosi.

Ključne riječi
MMA

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