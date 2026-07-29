FOTO Velika sreća u obitelji Ivana Perišića, čestitke pljušte: 'Naša utjeha i tiha snaga'

U obitelji hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića ovih dana vlada slavljeničko raspoloženje. Njegova kći Manuela napunila je 12 godina, a ponosna mama Josipa na Instagramu je podijelila rijetke obiteljske trenutke i oduševila pratitelje.

Na fotografijama s proslave uz more pozira cijela obitelj, otac Ivan te braća Leonardo i najmlađi Luka, pozira oko rođendanske torte s brojem 12. Uz obiteljske prizore, Josipa je svojoj kćeri posvetila i dirljivu poruku. "Naša Manu, naša ravnoteža, naša utjeha i tiha snaga. Sretan ti rođendan. Volimo te", napisala je ponosna majka u opisu objave ispod koje su se krenule nizati brojne čestitke.

Foto: Instagram

Foto: Instagram screenshot

Ipak, osim emotivnih trenutaka, pažnju je ukrao i modni odabir slavljenice i njezine majke. Naime, Josipa i Manuela pojavile su se u usklađenim kreacijama brenda Missoni, s prepoznatljivim cik-cak uzorkom. Mama Josipa odabrala je dugačku, lepršavu haljinu s resicama u plavo-ljubičastim tonovima, dok je Manuela nosila kraću verziju istog dizajna.

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Pratitelji nisu mogli ne primijetiti koliko je Manuela izrasla u prekrasnu mladu tinejdžericu. Ivan i Josipa Perišić, koji su zajedno od srednjoškolskih dana i u braku od 2012., uspješno čuvaju svoju privatnost, stoga svaka njihova obiteljska objava izaziva veliko zanimanje. Par uz Manuelu ima i sinove Leonarda i Luku, a obiteljski trenuci očito su im najveći prioritet.