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OBITELJSKO SLAVLJE

FOTO Velika sreća u obitelji Ivana Perišića, čestitke pljušte: 'Naša utjeha i tiha snaga'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
29.07.2026.
u 17:46
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Na fotografijama s proslave uz more pozira cijela obitelj, otac Ivan te braća Leonardo i najmlađi Luka, pozira oko rođendanske torte s brojem 12

U obitelji hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića ovih dana vlada slavljeničko raspoloženje. Njegova kći Manuela napunila je 12 godina, a ponosna mama Josipa na Instagramu je podijelila rijetke obiteljske trenutke i oduševila pratitelje.

Na fotografijama s proslave uz more pozira cijela obitelj, otac Ivan te braća Leonardo i najmlađi Luka, pozira oko rođendanske torte s brojem 12. Uz obiteljske prizore, Josipa je svojoj kćeri posvetila i dirljivu poruku. "Naša Manu, naša ravnoteža, naša utjeha i tiha snaga. Sretan ti rođendan. Volimo te", napisala je ponosna majka u opisu objave ispod koje su se krenule nizati brojne čestitke.

Foto: Instagram

Foto: Instagram screenshot

Ipak, osim emotivnih trenutaka, pažnju je ukrao i modni odabir slavljenice i njezine majke. Naime, Josipa i Manuela pojavile su se u usklađenim kreacijama brenda Missoni, s prepoznatljivim cik-cak uzorkom. Mama Josipa odabrala je dugačku, lepršavu haljinu s resicama u plavo-ljubičastim tonovima, dok je Manuela nosila kraću verziju istog dizajna. 

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Pratitelji nisu mogli ne primijetiti koliko je Manuela izrasla u prekrasnu mladu tinejdžericu. Ivan i Josipa Perišić, koji su zajedno od srednjoškolskih dana i u braku od 2012., uspješno čuvaju svoju privatnost, stoga svaka njihova obiteljska objava izaziva veliko zanimanje. Par uz Manuelu ima i sinove Leonarda i Luku, a obiteljski trenuci očito su im najveći prioritet.
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Ključne riječi
rođendan kći Josipa Perišić obitelj Ivan Perišić showbiz

Komentara 1

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GI
ginalolobrigida
18:23 29.07.2026.

Danas je Oliverov dan, maloj slavljenici našeg Perije, sretan 12. rođendan uz pjesmu Manuela - I ljubav i suze Sve to tvoje srce treba Ovu sreću što ti uze Ovaj komad plavog neba 🎶🎶🎶🎶

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