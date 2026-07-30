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TRANSFERI

Chelsea ne prestaje trošiti: Platili 60 milijuna za francuskog reprezentativca

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 16:00
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Lacroix je odigrao 98 utakmica za Palace otkako je stigao iz Wolfsburga 2024. Osvojio je FA kup i UEFA Conference League na Selhurst Parku

Francuski branič Maxence Lacroix nastavit će karijeru u Chelseaju. Prije je igrao za Crystal Palace, a Chelsea je platio 60.7 milijuna eura za šestogodišnji ugovor.

"Jako sam sretan što sam dio ovog divnog kluba. Svi znaju legendu Chelseaja, njegovu tradiciju pobjeđivanja, a biti dio toga je prekrasno", rekao je 26-godišnji branič koji je sedam puta igrao za francusku reprezentaciju, a predstavljao je svoju zemlju i na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

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Lacroix je odigrao 98 utakmica za Palace otkako je stigao iz Wolfsburga 2024. Osvojio je FA kup i UEFA Conference League na Selhurst Parku. 

Francuz je najnovije pojačanje za novog menadžera Chelseaja Xabija Alonsa, koji je već srušio britanski transferni rekord za 117 milijuna funti za napadača Aston Ville Morgana Rogersa i 47 milijuna funti za desnog beka Atalante Marca Palestru. Klub je prethodno potpisao Geovanyja Quendu i Emmanuela Emeghu. Alonso, koji je preuzeo mjesto menadžera 1. srpnja, želi oživjeti Chelsea koji je prošlu sezonu završio na 10. mjestu u Premier ligi.
Ključne riječi
Crystal Palace Francuska nogometna reprezentacija Chelsea

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