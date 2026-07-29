Ravnatelj ZOO-a nakon napada lava: 'Usmrtio ju je praktički na licu mjesta, sve se dogodilo izuzetno brzo'

Samo tri tjedna nakon dolaska u zagrebački Zoološki vrt, mužjak afričkog lava usmrtio je lavicu s kojom je bio dio međunarodnog uzgojnog programa. Ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj rekao je kako ništa nije upućivalo na ovakav tragičan ishod te da će stručnjaci utvrditi što je izazvalo napad.

Kako je izjavio za Dnevnik Nove TV, napad se dogodio tijekom ranih poslijepodnevnih sati i završio je kobno u svega nekoliko trenutaka. "Tijekom ranih popodnevnih sati muški lav napao je lavicu i usmrtio je praktički na licu mjesta. Sve se dogodilo izuzetno brzo", rekao je.

Istaknuo je da je proces prilagodbe životinja tekao prema planu. Od dolaska prije tri tjedna lav i lavica bili su pod stalnim nadzorom, najprije su se upoznavali preko zaštitne mreže, a potom su spojeni u isti prostor. Posljednjih 12 dana živjeli su zajedno bez ikakvih incidenata.

24.07.2026., Zagreb - Predstavljanje novog para africkih lavova muzijaka Ugande i zenke Tayri u zooloskom vrtu. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Za sada nije poznato što je izazvalo napad. "Nismo sigurni što je bio okidač. U procjenu će se uključiti stručnjaci kako bi utvrdili zašto je do toga došlo", rekao je. Naglasio je da ovakvi slučajevi, iako rijetki, nisu nepoznati u uzgojnim programima. "To nije izoliran slučaj. Nažalost, priroda ima svoja pravila. Naravno da nam je žao, ovo nije ni ugodna ni sretna situacija", poručio je.

Cizelj je rekao da će stručnjaci procijeniti može li mužjak u budućnosti biti spojen s drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa. "To nije odluka Zoološkog vrta. Riječ je o koordiniranom međunarodnom uzgojnom programu", istaknuo je. Dodao je da lav ostaje u Zoološkom vrtu te da se nakon događaja ponaša uobičajeno. "Nije bilo nikakve ugroze za zaposlenike ni posjetitelje", zaključio je.