Iza svakog slavodobitnika kriju se godine rada - tko zapravo stvara šampione Sinjske alke?

Svake godine, prvoga tjedna u kolovozu, održava se viteška igra Sinjska alka, u spomen na obranu grada Sinja od Turaka 1715. godine, uz pomoć Čudotvorne Gospe Sinjske. Alku čine alkari kopljanici i njihovi pratitelji, alkarski momci, glazba i konj Edek, uz barjaktara, harambašu i alajčauša. Na čelu se nalazi alkarski vojvoda.

Poznata je činjenica da su Alku mogli trčati samo alkari rođeni u Sinju ili oni koji su, zbog komplikacija pri porodu, morali biti rođeni u Splitu. Međutim, na nagovor tadašnjeg alajčauša Ivana Zorice, alkarski vojvoda, general Mirko Norac, uvrstio je u alkarsku četu Marija Šušnjaru. Učinio je to, kako se navodi, na temelju Zoričine obmane, jer je vojvoda podrazumijevao da je Šušnjara rođen u Sinju.

Sve to zajedno možda ne bi bilo sporno da se time nije narušila povijest i tradicija te činjenica da je Mario Šušnjara rođen u Šibeniku. Nakon toga dolazi do niza kršenja statutarnih odredbi, pa je ta odredba naposljetku i izbrisana iz Statuta Viteškog alkarskog društva.

Godinama je alkar Šušnjara pokazivao iznimnu kvalitetu. Osim osvajanja Bare i Čoje, osvojio je i dvije Alke, 2003. i 2010. godine. Mario je, zbog ljubavi prema Alci, preselio mjesto stanovanja u Trilj, a u Sinju je završio srednju školu. Bio je vrlo uspješan i u preponskom jahanju.

Već smo ranije pisali o snazi, potencijalu i kvaliteti škole jahanja koju je provodio konjički klub Alkar. Kroz njegovu školu prošli su gotovo svi alkari, dok je tek manji dio, njih manje od sedam posto, samostalno svladao osnove jahanja od 1968. godine do danas. Ivan Zorica, dugogodišnji alkarski alajčauš, uz svoju neosporivu hrabrost imao je i tehnički, odnosno jahački hendikep.

Kolonija elitnih jahača i alkara nalazi se u Zagrebu. Riječ je o bivšim i sadašnjim, vrlo uspješnim alkarima. Ante Šimleša osmerostruki je državni prvak u preponskom jahanju i državni reprezentativac. Njegove kćeri jašu na najvišoj svjetskoj razini, također su reprezentativke i vrhunske jahačice. I sam je bio alkar kopljanik. Denis Gugić peterostruki je državni prvak i reprezentativac, osvajač brončane medalje na Balkanijadi 2011. godine te pobjednik Alke 2002. i 2014. godine.

Andrija Hrgović četverostruki je državni prvak i jedan od najboljih hrvatskih preponskih jahača. U posljednjih 13 godina ostvario je ukupno oko 200 pobjeda, najviše s grlom Batida De Coco Z. Osvojio je srebrnu i brončanu ekipnu medalju te dva puta zauzeo treće mjesto na natjecanjima Svjetskog kupa – 2013. u Lipici i 2026. u Samoboru. Pobjednik je Alke iz 2008. godine.

Josip Gugić, sin Denisa Gugića, također je sjajan jahač. Pobjednik je Balkanskog prvenstva u kategoriji kadeta, osvajač brončane medalje u juniorskoj konkurenciji te pobjednik državnih prvenstava u kategorijama kadeta, juniora i mladih jahača. Ima status alkara pratitelja barjaka.

Filip Vučemilo također je sjajan preponski jahač i ima status alkara kopljanika. Filip Jadrijević, doktor medicine, osvajač je brončane medalje za juniore na Balkanijadi, državni reprezentativac i osvajač brojnih natjecanja. Ima status alkara pripravnika. Josip Jadrijević državni je prvak, profesionalni jahač i državni reprezentativac, a ima status alkara kopljanika. Dino Laštre dobar je, hrabar i odlučan jahač, pripadnik MUP-a i dugogodišnji alkar pripravnik.

Ognjen Preost, magistar znanosti, bivši reprezentativac Republike Hrvatske i bivši predsjednik Hrvatskog konjičkog saveza u četiri mandata, peterostruki je slavodobitnik Sinjske alke. Statistički, prema broju trčanja i broju ostvarenih pobjeda, najuspješniji je alkar u povijesti. Alku je trčao od 1990. do 2000. godine. U tom razdoblju bio je slavodobitnik 1992., 1995., 1997., 1998. i 1999. godine. Jedini je alkar u povijesti koji je pobijedio na tri Alke zaredom, pet puta ukupno u samo deset godina. Posljednju Alku osvojio je sa samo 29 godina. Osim Alke, osvojio je i jednu Baru te tri puta nagradu Slobodne Dalmacije za najuspješnijeg alkara.

Međutim, 2001. godine politička su zbivanja okrenula stvari u drugom smjeru. Preost je tada bio pomoćnik načelnika SIS-a za analitiku. Iako je prethodno bio pripreman za odbijanje poklona predsjednika, nije želio u tome sudjelovati te se tome oštro suprotstavio. To ga je dovelo u potpuno izopćen odnos s Viteškim alkarskim društvom. VAD ga je 2005. godine pokušao vratiti, ali se Preost zahvalio na ponudi, ne želeći blokirati mlađe naraštaje.

Sudionik je Domovinskog rata, najmlađi general Hrvatske vojske, a od 2007. do 2014. godine obnašao je dužnost državnog dužnosnika te operativno vodio VSOA-u. U političkom procesu koji je uslijedio, Preost je, prema njegovim kritičarima i dijelu javnosti, postao predmetom političkog obračuna. Politički je eliminiran, umirovljen i procesuiran te osuđen na zatvorsku kaznu, koju je uredno odslužio. Danas je posvećen vlastitoj ergeli, konjima koje ima u inozemstvu te organizaciji natjecanja u Hrvatskoj.

U 36 godina hrvatske države Preost je najuspješniji alkar. Devedesete godine bile su trijumfalne godine njegovih pobjeda koje su ušle u anale. Nikakva negativna propaganda ni otpor čelništva VAD-a ne mogu osporiti te rezultate, iako se, prema mišljenju autora, na različite načine pokušava utjecati na njihovu interpretaciju. Zanimljivo je da je kao jedna od najboljih izbačen iz fima 300 godina Alke Kao da nije postojao...

Iako Sinjska alka danas izvana izgleda sjajno, a materijalni dio priče to i potvrđuje, činjenica je da su Vlada Republike Hrvatske na čelu sa Sanaderom, kao i Vlada Zorana Milanovića, financijski zatvorile prekrasan kompleks Alkarskih dvora. Posljednjih sedam godina VAD prima velike državne subvencije. Međutim, zbog nereguliranih odnosa i vlasništva Grada nad alkarskom štalom, ona je u katastrofalnom stanju. Glavni rekvizit Alke – konj – nema idealne uvjete za trening i boravak. Velika jahaonica, izgrađena sredstvima Europske unije, godinama nije u funkciji. Od štala je udaljena oko 400 metara, što u zimskim uvjetima predstavlja gotovo nemoguću misiju za kvalitetno treniranje, upravo za potrebe kojih je i sagrađena.

Ante Šimleša, Denis Gugić, Andrija Hrgović, Josip Jadrijević, Filip Jadrijević, Filip Vučemilo, Ognjen Preost, Dino Laštre, Mario Šušnjara, Nenad Matić, Ante Runje, Ivica Filipović Grčić, Mario Panza, Nenad Bilić, Zlatko Filipović Grčić, Darko Jadrijević, Joško Marić, Dušan Ivandić, Goran Filipović Grčić, Stipe Šimundža, Damir Dragaš, Zlatko Filipović Grčić i mnogi drugi sadašnji i bivši alkari rezultat su kvalitetne i organizirane škole jahanja koju je dugi niz godina provodio također uspješni alkar i zamjenik alajčauša Damir Vukasović, koji je postavio temelje kvalitete navedenog programa.