Joshua preživio dva nokdauna, pa brutalno nokautirao Prengu: Fury, dolazim po tebe, iščupat ću ti srce!

Bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua preživio je dva nokdauna u prvoj rundi i u drugoj brutalno nokautirao Kristiana Prengu.

Britanac se vratio iz ponora na priredbi u Džedi i nakon sjajne pobjede poslao zastrašujuću poruku svom budućem suparniku – Tysonu Furyju.

Joshua (30-4-0, 27 KO) je priredio veliki šok na boksačkom spektaklu u Saudijskoj Arabiji, ali je ispunio očekivanja i pobijedio albanskog teškaša, piše Croring.

Njegov veliki povratak u ring umalo se pretvorio u katastrofu nakon što je u prvoj rundi dva puta završio na podu.

Mnogi su pomislili kako je meč gotov i prije nego što je počeo, a onda je AJ okrenuo meč i u drugoj rundi brutalno nokautirao Prengu (20-2-0, 20 KO).

Britanac je pokazao mentalnu snagu i s razlogom je jedan od najboljih na svijetu, premda je bio uzdrman, pronašao je put do pobjede.

Iskoristio je trenutak nepažnje i pogodio Prengu čistim direktom, a zatim je uslijedila serija udaraca koja je njegovog protivnika poslala na pod.

Bio je to brutalan nokaut koji je potvrdio Joshuinu razornu snagu, a borbu je iz prvog reda gledao i Oleksandr Usik, koji je prije meča bio s Joshuom u svlačionici.

Britanac je ovom dramatičnom pobjedom u Džedi osigurao dugoočekivani obračun s Tysonom Furyjem.

– Želim zahvaliti Prengi na sjajnom poslu koji je odradio. Ovo je ono što prvaci rade, suočavaju se s izazovima. Pao sam i ustao, takav je život – izjavio je Joshua, a onda poslao zastrašujuću poruku svom idućem protivniku:

– Tyson Fury, dolazim po tebe! Iščupat ću ti srce!

Nakon borbe, Joshuu su svladale emocije dok se prisjećao teških osobnih trenutaka koje je proživio posljednjih mjeseci.

Pobjedu je posvetio dvojici bliskih prijatelja koji su tragično preminuli u prometnoj nesreći u prosincu 2025. godine.

Njegov promotor, Eddie Hearn, potvrdio je da su ugovori za borbu s Furyjem potpisani te da nas britanski rat desetljeća čeka u studenom 2026. godine.

– Morao je pokazati snagu u ovoj borbi, nitko ne može ni zamisliti kroz što je sve prošao – istaknuo je Eddie Hearn, misleći na ogroman pritisak pod kojim se njegov borac nalazio.